Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra ufficiali: Samsung cala il (super) tris

I fan di Samsung hanno atteso a lungo la giornata di ieri, dopo mesi di indiscrezioni, voci e suggerimenti sulle caratteristiche tecniche ed estetiche dei nuovi telefoni. Alla fine molto di quanto già trapelato online è stato confermato nell’evento Unpacked 2022, che ha visto come protagonisti i tre telefoni della nuova serie Galaxy S22, ovvero il modello “standard”, il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra.

La serie Galaxy S22 è quindi ufficiale, e i tre nuovi smartphone hanno già stabilito qualche interessante primato. Ad esempio, la serie Galaxy S22 è la prima tra le serie S a utilizzare un telaio in alluminio Armor, lo stesso che abbiamo visto sugli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Inoltre, Galaxy S22 è la prima linea di smartphone a riutilizzare la plastica riciclata dalle reti da pesca scartate, a dimostrazione di come l’impegno di Samsung sia stato molto intenso anche dal punto di vista ambientale.

In più, il Galaxy S22 Ultra è il primo modello Ultra con una S Pen incorporata, segnando di fatto il passaggio completo dell’iconico accessorio dal Galaxy Note alla gamma Galaxy S. Infine, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che il modello base del Galaxy S22 ha un pannello posteriore in Gorilla Glass Victus+ anziché in plastica.

Galaxy S22, tutte le specifiche dei tre modelli

I tre telefoni appena presentati da Samsung sono tutti alimentati con un processore SoC Exynos 2200 in alcuni mercati (compreso quello italiano) e con il chip Snapdragon 8 Gen 1 in altri. Galaxy S22 e S22+ dispongono di 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione, mentre il Galaxy S22 Ultra è disponibile nelle seguenti configurazioni: 8+128 GB / 12+256 GB / 12+512 GB / 12+ 1 TB.

Tuttavia, il Galaxy S22 Ultra con 12 GB di RAM e ben 1 TB di spazio di archiviazione integrato è un dispositivo che viene messo a disposizione solo online e nemmeno in tutti i mercati.

Tutti e tre i modelli hanno una frequenza di aggiornamento Super Smooth di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz in modalità gaming. I pannelli Dynamic AMOLED 2X sfruttano anche Vision Booster per una migliore luminosità e una riproduzione accurata dei colori in scenari esterni.

Il Galaxy S22 e l’S22+ hanno rispettivamente display da 6,1 e 6,6 pollici, mentre il Galaxy S22 Ultra è dotato di un pannello QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz.

Venendo al comparto foto, il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ possono contare su una tripla fotocamera posteriore, caratterizzata da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Davanti, invece, troviamo una fotocamera da 10 MP.

Nel frattempo, il sequel “non ufficiale” del Galaxy Note, ovvero il Galaxy S22 Ultra, vanta un sistema fotografico migliorato che comprende un sensore primario da 108 MP con AF dual-pixel, un sensore secondario ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un altro teleobiettivo da 10 MP con capacità di zoom ottico 10x.

In combinazione con lo zoom digitale 10x e la tecnologia AI Super Resolution, il Galaxy S22 Ultra può raggiungere uno zoom ibrido 100x.

Infine, il Galaxy S22 è alimentato da una batteria da 3.700 mAh con ricarica da 25 W, mentre il Galaxy S22+ e S22 Ultra sono rispettivamente equipaggiati con batterie da 4.500 mAh e 5.000 mAh e supportano la ricarica da 45 W.

Galaxy S22 Ultra è il nuovo Note

Galaxy Note non c’è più ma rivive chiaramente nel Galaxy S22 Ultra. Lo si intuisce non solo dalla già citata S Pen, ma anche dai miglioramenti alla suite software con aggiunte a Samsung Notes, tra cui Quick Note e Collaboration View.

La latenza della S Pen è migliorata grazie a un nuovo circuito integrato Wacom e a una migliore previsione dell’intelligenza artificiale. Sono stati apportati anche altri miglioramenti in aree di rilievo: tanto per fare un esempio, il numero di lingue supportate per la scrittura a mano su testo è aumentato ed è ora di 99.

Tutti e tre i modelli vengono forniti con Android 12 come sistema operativo e One UI 4.1 come personalizzazione. I tre nuovi telefoni otterranno quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e almeno cinque anni di patch di sicurezza, grazie alla nuova politica del firmware annunciata da Samsung proprio in occasione dell’evento Unpacked 2022.

Galaxy S22: tutti i prezzi

I Galaxy S22 sono già disponibili per il preordine: il Galaxy S22 Ultra verrà spedito ai clienti entro la fine del mese mentre gli altri due modelli verranno rilasciati sul mercato intorno a metà marzo.

Per quanto riguarda il modello “standard”, si parte da 879 euro per la variante 8/128 GB, mentre quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage viene venduta a 929 euro. Il Galaxy S22+ costa 1.079 euro con 128 GB di storage e 1.129 euro con 256 GB di memoria interna; infine, il Galaxy S22 Ultra parte da 1.279 euro per la variante 8/128 GB, per poi salire a 1.379 euro (12/256 GB), 1.489 euro (12/512 GB), 1.689 euro (12GB/1TB).

Le colorazioni scelte da Samsung per S22 e S22+ sono Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; il Galaxy S22 Ultra arriva invece nelle varianti di colore Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy.

Fonte SamMobile