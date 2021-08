Nessun intoppo con i Galaxy S22: saranno ufficiali a gennaio 2022

Samsung ha lanciato ufficialmente i suoi due nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 già da qualche settimana, ottenendo riscontri molto elevati su entrambi i device. Ora il colosso di Seul può concentrare i suoi sforzi sulla prossima serie di top di gamma, Galaxy S22, che dovrebbe essere caratterizzata dal modello “standard”, dal Galaxy S22+ e infine dal Galaxy S22 Ultra.

Stando alle ultime indiscrezioni, riportate anche dall’autorevole fonte SamMobile, sembra proprio che Samsung inizierà la produzione di massa di questi telefoni già a novembre 2021.

I report provenienti dalla Corea del Sud evidenziano come Samsung abbia in programma di lanciare la serie Galaxy S22 a gennaio 2022. Come ricordano certamente i fan, la società sudcoreana presentava solitamente i suoi smartphone della serie Galaxy S a febbraio di ogni anno, ma le cose sono cambiate l’anno scorso con il lancio della serie Galaxy S21. L’azienda con sede a Seul avrebbe già iniziato a produrre alcune delle parti che verranno utilizzate nei dispositivi Galaxy S22, ed è senza dubbio una buona notizia.

Cosa possiamo aspettarci dalla nuova serie di Samsung? Nel corso di queste ultime settimane sono continuate a comparire diverse specifiche riguardanti i nuovi telefoni. Ad esempio, Galaxy S22 e Galaxy S22+ potrebbero presentare configurazioni a tripla fotocamera, con un sensore primario da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Altri report hanno affermato che il Galaxy S22 Ultra potrebbe essere dotato di un sensore da 200 MP, mentre altre fonti sostengono che il modello “Ultra” continuerà ad avere un sensore della fotocamera da 108 MP.

Dal punto di vista dell’hardware, gli smartphone della serie Galaxy S22 utilizzeranno un processore Exynos con una GPU AMD Mobile Radeon (basata sull’architettura RDNA2). Le indiscrezioni riferiscono che il prossimo chip Exynos sia in grado di offrire eccellenti prestazioni grafiche. Come sempre Samsung lancerà anche varianti alimentate con processori Snapdragon, che verranno destinate agli Stati Uniti. I dispositivi potrebbero anche essere dotati di schermi Super AMOLED LTPO con refresh rate a 120 Hz, oltre ad una ricarica rapida da 65 W.

Il lancio del Galaxy S21 FE rimandato di nuovo?

Tutti i fan di Samsung attendono con un certo entusiasmo l’8 settembre, data in cui il colosso sudcoreano dovrebbe presentare ufficialmente il Galaxy S21 FE. Tuttavia, i report citati in precedenza sostengono che la produzione di massa del telefono inizierà il mese prossimo a causa della carenza di chip, pertanto il lancio ufficiale verrebbe di nuovo rimandato. Una versione che “cozza” con quanto trapelato negli ultimi giorni, tenendo presente che Samsung ha già iniziato a preparare i negozi per il lancio del Galaxy S21 FE.

Al momento si tratta solo di una voce che non sembra avere fondamento: nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Fonte SamMobile