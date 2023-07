Galaxy S22, sconto eccezionale su Amazon: risparmi 230 euro

Anche il 2023 si sta rivelando molto proficuo per Samsung, che ha rilasciato importanti top di gamma come i Galaxy S23 e ora si appresta a ufficializzare i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, i fan di Samsung guardano con attenzione anche ai prodotti lanciati negli anni precedenti, in particolare ai Galaxy S22. Ancora oggi i telefoni della serie Galaxy S22 mettono a disposizione una scheda tecnica di altissimo livello ed è per questo che in tanti buttano sempre un occhio sul sito di Amazon per non lasciarsi scappare qualche offerta.

Proprio in queste ore è comparso un super sconto che riguarda il Galaxy S22 5G, uno smartphone tascabile ma in grado di garantire un livello prestazionale davvero molto soddisfacente. Il prodotto viene venduto a soli 649 euro grazie allo sconto del 26%: per farla breve, sul sito del colosso dell’e-commerce si può acquistare l’ottimo prodotto a 230 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Un affare da non lasciarsi scappare per nessun motivo, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del Galaxy S22 5G. Il dispositivo si presenta con un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120 Hz e una protezione Gorilla Glass Victus Plus. Il processore che alimenta questo device è un Samsung Exynos 2200, abbinato a una GPU Xclipse 920, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sul retro del telefono troviamo tre fotocamere, con il sensore principale da 50 MP accompagnato da un secondo sensore da 12 MP e un terzo sensore da 10 MP. Sul davanti, invece, Samsung ha posizionato una fotocamera frontale da 10 MP. Completa il quadro la batteria da 3.700 mAh.