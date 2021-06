Galaxy S22, Samsung riduce le dimensioni dei display

Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulla serie Galaxy S22, e stando a quanto emerso sembra che Samsung sia intenzionata a fare dei cambiamenti dal punto di vista del design. Lo YouTuber e leaker Mauri QHD – lo stesso che rese pubblici i dettagli del Galaxy S21+ a dicembre dello scorso anno, ndr – afferma infatti che le diagonali del display dei modelli Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno inferiori rispetto a quelli che abbiamo visto sui telefoni Galaxy S21.

ll display del Galaxy S22 dovrebbe essere da 6,06″, contro lo schermo del 6,2″ del Galaxy S21. Il Galaxy S22+ dovrebbe avere invece uno schermo da 6,55 pollici, inferiore a quello del Galaxy S21+ da 6,7”. Infine, il display del Galaxy S22 Ultra, sempre secondo Mauri QHD, sarà da 6,81 pollici, anch’esso inferiore rispetto allo schermo del Galaxy S21 Ultra da 6,9”.

Il fatto che il gigante di Seul abbia scelto di adottare display di dimensioni inferiori per la sua prossima serie di telefoni Galaxy S22 viene salutato positivamente dagli esperti del settore, che consideravano un po’ “ingombranti” i predecessori (specialmente l’Ultra). In più, questo cambiamento potrebbe anche portare ad un aggiornamento del design nella prossima serie Galaxy S, in primis una fotocamera frontale sotto il display.

Ma non sono questi gli unici dettagli emersi sulla nuova serie Galaxy S22. Qualcosa è trapelato anche dal punto di vista delle specifiche tecniche, con lo stesso Mauri QHD a segnalare che Samsung è in prima linea per il processore Qualcomm Snapdragon 895 di nuova generazione e ovviamente anche per il proprio Exynos 2200.

