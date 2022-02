Galaxy S22, Samsung riutilizza la plastica delle reti da pesca abbandonate

Mancano ormai soltanto due giorni alla presentazione ufficiale dei telefoni della serie Galaxy S22, ovvero Galaxy S22 “standard”, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. L’attesa tra gli appassionati dei prodotti Samsung è ovviamente molto alta, anche se le indiscrezioni delle ultime settimane hanno aiutato a capire cosa aspettarsi da tutti e tre questi device, sia dal punto di vista estetico che sul piano tecnico.

Tuttavia, nelle scorse ore è trapelato un aspetto che fin qui non era ancora emerso e che sottolinea una volta di più la volontà di Samsung di puntare anche sulla sostenibilità ambientale.

Samsung avrebbe infatti creato un “nuovo materiale” da utilizzare nel suo nuovo prodotto, realizzato con la plastica delle reti da pesca abbandonate negli oceani. Come chiarito proprio dal gigante di Seul, tutti e tre i telefoni della serie Galaxy S22 che vedremo ufficialmente il 9 febbraio nell’evento Unpacked “incorporeranno plastica destinata all’oceano”. Samsung ha aggiunto che l’intenzione è fare in modo che questo approccio diventi definitivo anche con i suoi prossimi prodotti.

Non è ancora chiaro in che misura verrà utilizzato il materiale o in quali parti dei prodotti, dato che l’azienda sudcoreana non ha ancora fornito dettagli precisi.

Citando un rapporto della FAO (la famosa Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ndr), dove emerge che sono 640.000 le tonnellate di reti da pesca che vengono abbandonate negli oceani ogni anno, Samsung sottolinea come queste “reti fantasma” rappresentino una minaccia per la vita marina e le barriere coralline.

“Queste reti da pesca scartate stanno sconvolgendo il delicato equilibrio del nostro ambiente a un ritmo allarmante”, scrive la società della Corea del Sud in un post sul blog. “Raccogliere e riutilizzare queste reti sono i primi passi fondamentali per mantenere puliti i nostri oceani e preservare il pianeta e il nostro futuro collettivo”, ha poi aggiunto Samsung.

Fonte The Verge