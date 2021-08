La maggior parte dei Galaxy S22 avrà come processore Snapdragon 898

Samsung ha presentato ufficialmente gli attesissimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Dato che ora si conosce tutto di questi due nuovi dispositivi, le attenzioni si sono spostate verso i prossimi telefoni dell’azienda sudcoreana, ed in particolare sulla serie Galaxy S22. Quali sono le caratteristiche più interessanti dei nuovi top di gamma che vedremo quasi certamente all’inizio del 2022?

L’aspetto che “fomenta” maggiormente gli appassionati dei prodotti del gigante di Seul è probabilmente il chipset Exynos 2200 con tecnologia AMD. Tuttavia, stando ad una discussione emersa sul forum sudcoreano Naver (tramite Tron), i Galaxy S22 con il chipset Samsung arriveranno solo in pochi mercati.

Una scelta dipesa dal fatto che le prestazioni del chip non sono eccellenti? A dire la verità non sembrerebbe essere così, dato che gli ultimi report hanno dipinto un quadro piuttosto positivo: in alcuni casi viene addirittura affermato che il processore è prestante almeno quanto il chip A14 Bionic che alimenta la serie iPhone 12 di Apple. Il problema principale sembra invece la criticità nella produzione di massa, ed è per questo che il Samsung Galaxy S22 con Exynos 2200 sarà venduto solo in pochi mercati.

Nella maggior parte del mondo, invece, i nuovi top di gamma di Samsung arriveranno con il chip Snapdragon 898, vale a dire il prossimo SoC di punta di Qualcomm.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il Galaxy S22 non dovrebbe presentare la stessa tecnologia della fotocamera sotto il pannello che abbiamo visto con il Galaxy Z Fold 3: la nuova serie dovrebbe infatti avere lo stesso design dei Galaxy S21. Inoltre, Samsung utilizzerà anche la stessa RAM e la stessa configurazione di archiviazione.

Le fotocamere dei nuovi modelli, in particolare del Galaxy S22 Ultra, saranno caratterizzate da miglioramenti importanti. Tuttavia, non è ancora chiaro se la scelta di Samsung ricadrà su una fotocamera da 200 MP o se invece il colosso di Seul opterà per una versione migliorata della fotocamera da 108 MP.

Fonte Phone Arena