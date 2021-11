Ormai non passa giorno senza che spuntino fuori nuove indiscrezioni sui Galaxy S22, i nuovi telefoni che Samsung dovrebbe presentare l’8 febbraio 2022 (manca ancora la conferma ufficiale).

Nelle ultime ore si è parlato del Galaxy S22 Ultra, il modello più prestante del nuovo lotto, che dovrebbe presentare un design simile a quello del Galaxy Note con tanto di slot S Pen, oltre ad un display più grande e un miglioramento in termini fotografici. Tuttavia, gli amanti dell’estetica potrebbero rimanere folgorati non dal modello “Ultra”, bensì dal Galaxy S22 Plus, precisamente dal design del lato anteriore.

È molto probabile che il Galaxy S22 Plus sia dotato di cornici sottili e uniformi, ed è un motivo sufficiente per credere che si distinguerà dagli altri telefoni, anche perché oltre ad Apple e Google le aziende non producono di solito telefoni con cornici simmetriche. Lo stesso discorso sembra valere per il Galaxy S22.

L’ormai celebre leaker Ice Universe sostiene che il Galaxy S22 Plus avrà un mento più piccolo rispetto al Galaxy S22 Ultra. Le immagini dal vivo hanno svelto che il Galaxy S22 Ultra ha un mento evidente, ma le cornici laterali sono più sottili. Inoltre, sempre Ice Universe specifica che il Galaxy S22 Plus somiglia all’iPhone 13, con cornici più sottili e un foro stenopeico al posto del “notch”. Il display e il retro del telefono vengono individuati come piatti, ma potrebbero curvarsi leggermente ai bordi per garantire un maggiore comfort dal punto di vista ergonomico.

Venendo alle altre specifiche, il Galaxy S22 Plus dovrebbe arrivare sul mercato con uno schermo da 6,55 pollici, con refresh rate a 120 Hz, assieme ad una batteria da 4.500 mAh. Sul retro vedremo quasi certamente un sensore principale da 50 MP, un modulo ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x. La fotocamera frontale sarà invece da 10MP.

Fonte Phone Arena