Galaxy S22, nessuna nuova fotocamera frontale: la scelta di Samsung

Negli ultimi giorni si parla molto dei prossimi telefoni Galaxy S22. Alla loro presentazione ufficiale mancano circa tre mesi (dovrebbe essere l’8 febbraio 2022, ndr), ma sul web continuano a trapelare interessanti indiscrezioni sulla prossima serie di Samsung.

L’ultimo “leak” è quello di Galaxy Club e riguarda la fotocamera anteriore dei Galaxy S22, dopo che nei giorni scorsi ci si è focalizzati sul pannello posteriore dei device. Ebbene, sembra proprio che l’azienda sudcoreana non sia intenzionata a fare cambiamenti sul lato frontale in termini fotografici.

Samsung, infatti, dovrebbe utilizzare ancora una volta un sensore da 10 MP per la fotocamera frontale del Galaxy S22 e S22 Plus, praticamente la stessa fotocamera vista nei Galaxy S degli ultimi tre anni. Una scelta un po’ deludente, dato che anche alcuni telefoni di fascia media come il Galaxy A52 e il Galaxy A72 dispongono di fotocamere anteriori a risoluzione più elevata.

Tuttavia, non è detto che una grande risoluzione equivalga necessariamente ad avere immagini migliori: basti pensare al Galaxy S21, che può contare su una delle migliori fotocamere selfie in circolazione. Per questo gli esperti del settore sono convinti che anche Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus saranno in grado di garantire una buona qualità fotografica anche sul davanti.

Inoltre, va sottolineato che il sensore da 10 MP è previsto solo per questi due modelli Galaxy S, dato che il Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 40 MP, vista in precedenza anche su S21 Ultra e S20 Ultra.

Per quanto riguarda invece il sistema di fotocamere posteriori, Galaxy S22 riceverà un nuovo sensore e un livello di zoom ottico più elevato. Il telefono avrà quindi un nuovo sensore ISOCELL GN5 da 50 MP di Samsung, un’unità ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

I display saranno invece più piccoli rispetto a quelli dei predecessori: Galaxy S22 avrà uno schermo da 6,06 pollici, mentre la versione Plus arriverà con un display da 6,55 pollici. Tuttavia, entrambi dovrebbero contare sulla frequenza di aggiornamento di 120Hz e sulla stessa risoluzione Full HD vista sui Galaxy S21.

Infine, non è ancora chiaro cosa voglia effettivamente fare Samsung con i processori: c’è chi sostiene che i Galaxy S22 arriveranno solo con il processore Snapdragon 898 e chi ritiene invece che i nuovi telefoni verranno lanciati in alcuni mercati con Exynos 2200. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

Fonte Phone Arena