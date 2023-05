Galaxy S22 in vendita su Amazon con oltre 300 euro di sconto

Tra i migliori telefoni presentati in questa prima metà del 2023 ci sono sicuramente i Galaxy S23 di Samsung, che stanno ottenendo un buon riscontro sul mercato. Tuttavia, non sono pochi i fan di Samsung che preferiscono ancora puntare su qualche Galaxy della serie S lanciato negli anni scorsi in modo tale da risparmiare qualcosa disponendo comunque di un telefono dalle ottime caratteristiche.

Tra i più gettonati, in tal senso, spicca il Galaxy S22, presentato ufficialmente a febbraio 2022 e ancora oggi molto ricercato dalla clientela. La buona notizia è che proprio in queste ultime ore il Galaxy S22 è comparso su Amazon ad un prezzo a cui non si può proprio dire di no. L’offerta, infatti, prevede uno sconto del 35% sul prezzo iniziale: per farla breve, l’ottimo smartphone del colosso di Seul viene proposto a 570 euro, consentendo così agli utenti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di partenza.

E non è tutto, perché i fan di Samsung potranno anche acquistare il prodotto in 12 rate mensili, senza interessi. Come accennato è davvero difficile rinunciare ad un’offerta di questo tipo, tenendo conto delle ottime specifiche del device. Il Galaxy S22 si presenta infatti con un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un Exynos 2200, un chip che riesce a garantire un livello prestazionale molto elevato. Il modello in offerta è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può contare anche su una tripla fotocamera sul retro.

Infine, per quanto riguarda il sistema operativo la scelta di Samsung è ricaduta su Android 13, con tanto di personalizzazione One UI.