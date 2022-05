Galaxy S22, le funzionalità della fotocamera in arrivo sui vecchi Samsung

I telefoni della serie Galaxy S22, lanciati sul mercato da Samsung nei mesi scorsi, hanno riscosso un apprezzamento molto elevato tra i fan del gigante di Seul (e non solo). Un aspetto vincente dei Galaxy S22 consiste senza dubbio nelle nuove funzionalità della fotocamera, tra cui un miglioramento degli scatti notturni grazie alla magia del software “Nightography”, senza dimenticare i nuovi effetti per le videochiamate.

La buona notizia, riportata anche da Phone Arena, è che Samsung sta provvedendo ad estendere queste importanti funzioni anche ai suoi Galaxy un po’ più datati.

Come noto, la serie Galaxy S22 è in grado di scattare fotografie notturne in modalità Ritratto con il teleobiettivo. Con la versione software di Samsung di maggio, questa funzione verrà aggiunta ai top di gamma rilasciati nel 2020, vale a dire la serie Galaxy S20, la serie Galaxy S21, la serie Galaxy Note 20, fino ad arrivare ai pieghevoli Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Fold 3.

Altro aspetto di rilievo è certamente l’inquadratura automatica di Samsung, in grado di mantenere i soggetti della foto nell’inquadratura, con un massimo di 10 persone in piedi fino a 5 metri dal dispositivo. Attualmente la funzione è disponibile sulla serie Galaxy S22, ma ora verrà estesa alla serie Galaxy S21 e al più recente Galaxy S21 FE. Inoltre, i miglioramenti alla funzione verranno implementati anche su Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Flip 3, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Flip.

Come accennato, tra le funzionalità dei Galaxy S22 c’è anche quella relativa ai nuovi effetti per le videochiamate. Samsung consente infatti di utilizzare sfondi personalizzati e controlli del microfono nelle app di videochiamata, tra cui Google Meet, Duo, Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom e Messenger.

Stando a quanto riportato da Phone Arena, il supporto verrà presto garantito anche per i telefoni Galaxy S20 e S21, assieme alle rispettive varianti FE: inoltre, vedremo la funzione sui Galaxy Note 20, su tutti i modelli Galaxy Z Flip e anche sul Galaxy Z Fold 2 e Fold 3. Samsung si è anche impegnata a lanciare questa funzione sui telefoni Galaxy S10 e Galaxy Note 10 entro la fine di giugno.

Infine, la serie Galaxy S22 include una speciale “tecnologia di ottimizzazione della qualità dell’immagine” applicata alle foto scattate sia dai social media che da app per fotocamere di terze parti. In altre parole, non dovrebbe più esserci un’enorme differenza di qualità tra le foto scattate con l’app Samsung Camera e quelle scattate tramite Snapchat o Instagram.

Questa tecnologia di ottimizzazione arriverà presto sulla serie di telefoni Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Sfortunatamente, i dispositivi più vecchi – come ad esempio i Galaxy Note 20 e i Galaxy S20 – non verranno supportati.

Il Galaxy Z Fold 3 avrà ulteriori miglioramenti alle funzionalità della fotocamera

Samsung avrebbe anche progettato alcune modifiche specifiche per il Galaxy Z Fold 3. Una volta rilasciato l’aggiornamento software di maggio, il pieghevole garantirà il supporto per l’app Expert RAW. Inoltre, la modalità Pro è stata estesa anche al teleobiettivo del Fold 3, consentendo in questo modo agli utenti di poter sfruttare una maggiore flessibilità.

Samsung non ha fornito una “roadmap” relativa al lancio di queste funzionalità, anche se il gigante di Seul ha confermato che l’aggiornamento sarà disponibile per i modelli Galaxy S21 entro la fine di maggio in Corea del Sud: successivamente, Samsung renderà disponibile l’aggiornamento a livello internazionale.

Fonte Phone Arena