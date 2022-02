Galaxy S22, Evan Blass conferma tutto: S Pen, display, colori e fotocamere

Manca esattamente una settimana alla presentazione ufficiale dei Galaxy S22. Come noto, infatti, Samsung ha confermato la data del 9 febbraio per il suo evento Unpacked, dove i protagonisti saranno proprio i nuovi telefoni.

In queste ultime settimane le indiscrezioni sui Galaxy S22 sono state moltissime e ci hanno permesso di scoprire tutti i dettagli dei tre telefoni in arrivo: oltre al Galaxy S22 “standard”, Samsung lancerà anche il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra. Sappiamo ormai tutto sui tratti estetici, ma anche sulle colorazioni scelte dall’azienda sudcoreana, sulle specifiche e anche sui prezzi, non ancora ufficiali ma comunque trapelati nei giorni scorsi sul web.

Chiaramente, anche questa settimana che ci separa dall’evento Unpacked sarà caratterizzata da suggerimenti, voci e indiscrezioni su ciò che possiamo aspettarci il 9 febbraio. Proprio per questo non si può non dare una certa importanza all’ultima immagine rivelata nientemeno che da Evan Blass, ormai celebre leaker, dove vengono mostrati S22, S22+ e S22 Ultra per la prima volta tutti insieme con una certa qualità visiva.

Un’immagine, una S Pen, tre colori

L’immagine fornita da Evan Blass non rivela nulla di nuovo rispetto a tutto ciò che già si conosce sui tre telefoni Samsung in arrivo, tutti e tre alimentati con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 negli USA e con Exynos 2200 in Europa, Italia compresa.

Solo il Galaxy S22 Ultra verrà fornito con una S Pen inclusa, oltre a un’interessante combinazione di angoli quadrati e un display da 6,8 pollici leggermente curvo. L’S22 Ultra non sembra molto più grande dell’S22 Plus da 6,6 pollici e anche l’S22 Plus non sembra poi troppo più grande del Galaxy S22 da 6,1 pollici.

Samsung sembra aver fatto un ottimo lavoro con le cornici, riuscendo a ricavare un sacco di spazio sullo schermo (piatto) in corpi relativamente compatti. A proposito di corpi, pare che la società con sede a Seul abbia optato per una combinazione di vetro e metallo, anche se questa particolarità non è stata ancora confermata da tutte le fonti più affidabili.

Dall’immagine di Evan Blass pare confermato il comparto foto, con un sensore principale da 108 Megapixel (f/1.8), un sensore ultragrandangolare da 12 Megapixel (f/2.2), un teleobiettivo da 10 Megapixel (f/2.4) e un teleobiettivo da 10 Megapixel.

Negli Stati Uniti la serie Galaxy S22 arriverà in tre colorazioni diverse. L’S22 Ultra sarà caratterizzato da un’accattivante tonalità “bordeaux”, mentre gli altri due modelli vengono raffigurati rispettivamente in oro chiaro e verde.

Come accennato, Samsung presenterà tutti e tre i nuovi telefoni della serie Galaxy S22 il prossimo 9 febbraio, mentre il lancio sul mercato avverrà in due date distinte. A causa di una “leggera battuta d’arresto” nella produzione – che potrebbe essere collegata alla diffusa carenza globale di chip – il Galaxy S22 e S22+ potrebbero essere rilasciati solo l’11 marzo, mentre il Galaxy S22 Ultra verrà rilasciato nei negozi già il 25 febbraio.

Si tratterebbe di una mossa del tutto insolita per Samsung, che ricorda un po’ quanto fatto da Apple con gli iPhone 12.

Fonte Phone Arena