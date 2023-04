Galaxy S22 5G in offerta su Amazon: oltre 300 euro in meno!

Lo scorso febbraio Samsung ha annunciato ufficialmente la serie Galaxy S23, caratterizzata da tre telefoni: oltre al modello standard, infatti, l’azienda ha realizzato il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra. Tutti e tre questi prodotti stanno riscuotendo un certo successo sul mercato, anche se il loro prezzo molto elevato non consente a molti fan di Samsung di effettuare l’acquisto.

Ecco perché tanti affezionati al gigante di Seul preferiscono puntare sui Galaxy S22, vale a dire i predecessori dei Galaxy S23, che sono invece disponibili a cifre più basse proprio perché hanno già oltre un anno di vita. E non è tutto, perché sui Galaxy S22 è anche più facile trovare qualche sconto molto interessante che permette di acquistare questi prodotti a cifre ancora più contenute.

Il Galaxy S22 5G è in vendita proprio in queste ore sul sito di Amazon ad un prezzo che sta facendo impazzire tutti i fan di Samsung. Il telefono viene infatti proposto a soli 571,99 euro, oltre 300 euro in meno rispetto al prezzo di partenza (879 euro, ndr). Lo sconto del 35% riguarda il modello con 128 GB di memoria interna nella colorazione Phantom Black: all’interno della confezione gli utenti troveranno anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida.

E’ davvero difficile non approfittare di questa offerta straordinaria, tenendo conto che il Galaxy S22 può disporre di specifiche tecniche di altissimo livello. Il telefono è infatti alimentato con un processore Exynos 2200 octa-core, abbinato a 128 GB di storage e 8 GB di memoria RAM. Il display Dinamic AMOLED da 6,1 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con tanto di protezione Gorilla Glass Victus Plus. Infine, la fotocamera da 50 MP è un altro aspetto di grande rilievo, considerando anche la presenza della Nightography che permette di scattare foto notturne di qualità eccelsa.