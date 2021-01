Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 garantisce una buona autonomia e conferma le aspettative

Samsung si è impegnata molto per cercare di migliorare i suoi processori Exynos, in modo tale da raggiungere un livello prestazionale adeguato ad un chip “top di gamma”. Una mossa assolutamente necessaria, quella del gigante di Seul, dato che l’Exynos 990 aveva ricevuto diverse critiche perchè molto meno efficiente rispetto allo Snapdragon 865/865 +, incapace di sostenere le prestazioni per lunghi periodi senza limitare la frequenza.

Una situazione che ha ovviamente comportato delle problematiche non banali per la società sudcoreana, dato che Exynos 990 ha alimentato praticamente tutti i top di gamma dello scorso anno – fatta eccezione per gli smartphone pieghevoli – rendendo questi prodotti meno accattivanti. Anche l’Exynos 9820 che ha alimentato la serie Galaxy S10 nel 2019 non era eccezionale.

Fortunatamente, Samsung ha deciso di intervenire una volta per tutte realizzando l’Exynos 2100, eliminando i suoi core personalizzati e optando con per una soluzione con architettura Arm, la stessa che Qualcomm usa per Snapdragon 888. Pare proprio che la mossa abbia funzionato, dato che Exynos 2100 ha riscosso molti apprezzamenti (anche punteggi alti nei benchmark).

Il sito SamMobile, molto attento alle vicende di casa Samsung, ha voluto testare l’efficienza del nuovo processore sul Galaxy S21 Ultra, in particolar modo in termini di batteria. Dopo circa 12 ore dal completamento della carica, il telefono risulta al 24% di carica con una frequenza di aggiornamento di 120Hz abilitata alla massima risoluzione dello schermo, oltre ad un’ora e mezza di video su YouTube e qualche foto scattata. Si trattava oltretutto del primo giorno, pertanto in quelli successivi ci si dovrebbe attendere un ulteriore miglioramento della durata della batteria non appena il telefono comprenderà gli “utilizzi” dell’utente.

Naturalmente è ancora presto per fornire un giudizio definitivo. Resta ancora da vedere come si comporteranno in generale le varianti Exynos della serie Galaxy S21 rispetto alle varianti Snapdragon: tuttavia, nei prossimi giorni dovremmo saperne di più, dato che cominciano a comparire già le prime recensioni.

Fonte SamMobile