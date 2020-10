Galaxy S21 si mostra per la prima volta. Il nuovo top di gamma di Samsung arriverà a gennaio

Nelle ultime settimane le voci relative al Galaxy S21 sono diventate sempre più insistenti. Da qualche ora abbiamo finalmente a disposizione anche dei render che ci permettono di capire un pò meglio la struttura e le specifiche del prossimo top di gamma di Samsung. Due diverse fonti hanno pubblicato alcuni render di quello che è apparentemente il più piccolo dei (probabilissimi) tre modelli Galaxy S21, e mostrano un nuovo importante cambiamento in termini di design.

L’alloggiamento della fotocamera posteriore sembra estendersi dal telaio metallico del dispositivo sul retro del telefono, mentre lo spessore del Galaxy S21 dovrebbe essere di 9 mm. Ciò suggerisce che il modello Ultra, con il suo obiettivo zoom periscopico e la fotocamera da 108 MP, potrebbe avere una protuberanza ancora più spessa, forse non dissimile dal Galaxy Note 20 Ultra.

Nella parte anteriore, le cose sono molto più normali, anche se sembra che il Galaxy S21 utilizzerà un display piatto come il Galaxy Note 20. Tuttavia, nei “leak” non viene rivelato se il retro del telefono è in plastica o in vetro. La plastica è certamente più probabile, considerando che Samsung l’ha impiegata praticamente in tutti i suoi telefoni di punta nel 2020.

Il Galaxy S21 dovrebbe inoltre essere dotato di un display da 6,2 pollici, lo stesso del Galaxy S20. L’alloggiamento della fotocamera sembra essere davvero l’unica sorpresa “estetica” del Galaxy S21, dato che il nuovo prodotto avrà quasi certamente delle sottili curve sul retro e i bordi arrotondati, in pieno stile Samsung.

Di certo nei prossimi giorni assisteremo ad un incremento delle fughe di notizie riguardanti i prossimi smartphone di punta di Samsung, che permetteranno di conoscere ancora più dettagli sui Galaxy S21. A proposito, ma quando è previsto il loro lancio ufficiale? Salvo cambiamenti, i nuovi telefoni del colosso di Seul saranno presentati entro il mese di gennaio 2021.

Fonte Sammobile