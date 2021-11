Il Galaxy S21 FE sarà ufficiale il 4 gennaio: i Galaxy S22 slittano a febbraio

Nei giorni scorsi il famoso leaker Jon Prosser ha rivelato su Twitter alcune informazioni molto importanti sulla nuova serie Galaxy S22 di Samsung. Come previsto in queste ultime settimane, secondo Prosser i preordini per la i Galaxy S22 inizieranno l’8 febbraio, con il 18 febbraio come data di uscita.

Come mai i Galaxy S22 arrivano a febbraio e non a gennaio? Il motivo è già piuttosto noto, ed è proprio Jon Prosser a confermarlo con nuove rivelazioni, sempre su Twitter. L’informatore (che ha confermato anche le date dei Galaxy S22, ndr) afferma infatti che l’evento Unpacked per il Galaxy S21 FE (Fan Edition) si terrà il 4 gennaio 2022. Non ci sarà alcun periodo di pre-ordine e il telefono verrà successivamente rilasciato sul mercato l’11 gennaio 2022.

La versione a basso prezzo del Galaxy S21 sfoggerà un retro in plastica e sarà alimentato con i processori Snapdragon 888 o Exynos 2100 (in base ai mercati): entrambi i chip sono stati prodotti da Samsung Foundry utilizzando il suo nodo di processo a 5 nm. Il display AMOLED sarà di 6,4 pollici con una risoluzione FHD + 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Secondo quanto riferito, il Galaxy S21 FE sarà disponibile con 6 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione, anche se gli utenti avranno a disposizione anche un modello con 8 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione. In più, il device sarà equipaggiato con una batteria da 4370 mAh in grado di ricaricarsi rapidamente a 25 W (non aspettatevi caricabatterie nella confezione).

Tenendo conto del fatto che Jon Prosser è un leaker molto affidabile, le date fornite dall’informatore dovrebbero essere quelle ufficiali. Tuttavia bisogna prenderle comunque con le pinze, dato che la carenza globale di chip e i problemi della catena di approvvigionamento potrebbero sempre portare a qualche stravolgimento della “roadmap”. Samsung ha comunque un vantaggio, dato che può produrre entrambi i chip Snapdragon ed Exynos.

Fonte Phone Arena