Galaxy S21 FE, brutte notizie: Samsung sta pensando di cancellarlo

Solo qualche giorno fa era stato comunicato che il Samsung Galaxy S21 FE, uno dei dispositivi più attesi tra quelli su cui sta lavorando l’azienda sudcoreana, era finalmente entrato nella produzione di massa. Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, il dispositivo ha già riscontrato alcuni ritardi specialmente a causa della carenza globale di chip (inizialmente il prodotto era atteso per il mese di agosto, ndr).

Proprio mentre tutto sembrava volgere per il meglio, un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud getta fortissime ombre sul nuovo telefono di Samsung. Stando a questo report, infatti, un funzionario Samsung avrebbe rilasciato una dichiarazione che lascerebbe presupporre la cancellazione del Galaxy S21 FE. “Abbiamo annullato il disimballaggio online del Galaxy S21FE, previsto per metà ottobre”, le parole del funzionario, che ha poi aggiunto: “Stiamo esaminando il lancio dello smartphone stesso”.

Secondo il report, ci sarebbero almeno due ragioni per cui Samsung starebbe pensando di cancellare il dispositivo. Uno dei motivi è la già citata carenza globale di chip, che ha spinto i produttori di telefoni a cercare soluzioni per modelli non di punta; il Galaxy S21 FE doveva essere alimentato dal chipset Snapdragon 888 costruito da Samsung Foundry utilizzando il suo nodo di processo a 5 nm. Per mantenere il prezzo basso e garantire comunque un telefono alimentato da un chip di punta, si vociferava che Samsung avrebbe deciso di effettuare modifiche sul design e sul display del telefono.

La seconda ragione che farebbe riflettere Samsung sulla possibile cancellazione del Galaxy S21 FE sarebbe dovuta alle forti performance di vendita del Galaxy Z Flip 3, uno dei due dispositivi pieghevoli presentati dal colosso della Corea del Sud all’incirca un mese e mezzo fa, assieme al Galazy Z Fold 3. Stando a quanto emerso online, il foldable in questione – alimentato con l’ottimo processore Snapdragon 888 – starebbe andando ben oltre le aspettative di Samsung, ed è per tale motivo che l’azienda preferirebbe concentrarsi su questo prodotto.

Tuttavia, Samsung potrebbe anche decidere di non annullare il dispositivo ma di adottare strategie differenti. Ad esempio, l’azienda potrebbe optare per un lancio limitato ad alcuni mercati, consentendo al produttore di avere a disposizione abbastanza chipset Snapdragon 888 da utilizzare sul Galaxy Z Flip 3.

Se Samsung decidesse di andare avanti e rilasciare il telefono, il Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare sul mercato con un display OLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una tripla fotocamera sul retro (con un sensore primario da 32 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 8 MP) e una batteria da 4370 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 45W. Inoltre, dovrebbero essere inclusi 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione.

Fonte Phone Arena