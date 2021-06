Galaxy S21 FE, trapela il prezzo: costerà di meno del Galaxy S20 FE

Per tutti coloro che non vedevano l’ora di conoscere qualche dettaglio più preciso sul prezzo del Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition), l’ultima indiscrezione farà tirare certamente un sospiro di sollievo. Il nuovo telefono di Samsung sarà infatti più conveniente rispetto al Galaxy S20 FE, come riportato dalla società sudcoreana di media Herald Corporation.

Lo smartphone, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo compreso tra 700.000 e 800.000 won, ovvero tra circa 518 e 592 euro. Come ricorderanno bene gli appassionati di prodotti Samsung, il Galaxy S20 FE venne rilasciato in commercio in Corea al prezzo di 899.800 won (circa 666 euro al cambio attuale).

Pertanto, il Galaxy S21 FE dovrebbe essere un telefono tutto sommato economico, come d’altronde avevano previsto gli esperti del settore. I nuovi telefoni della serie S sono stati venduti tutti ad un prezzo più basso rispetto ai loro predecessori: un “ribasso” che ha senza dubbio aiutato Samsung a vendere di più, anche se non come avrebbe immaginato il colosso di Seul.

Per ravvivare le vendite, secondo quanto riferito, il gigante sudcoreano posizionerà il Galaxy S21 FE come una sorta di successore del Note 20, anche se ad oggi non ci sono indicazioni sul fatto che l’S21 FE sarà compatibile con la stilo S Pen. Al di là di ciò, se le voci dovessero trovare conferma, il Galaxy S21 FE sarebbe uno degli smartphone top di gamma più economici tra quelli disponibili sul mercato.

Molto probabilmente Samsung presenterà il Galaxy S21 FE ad agosto, lanciandolo sul mercato verso la fine dello stesso mese. Il telefono dovrebbe avere tutte le caratteristiche principali del Galaxy S21, tra cui un display da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz e l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Infine, lo smartphone sarà equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh e funzionerà con Android 11 come sistema operativo.

Fonte Phone Arena