Galaxy S21 FE emerge nei nuovi render 3D: tutte le novità

Sebbene Samsung non abbia ancora fornito date ufficiali o indicazioni, la speranza di tutti gli appassionati dei prodotti del gigante di Seul è che l’atteso Galaxy S21 FE possa essere ufficializzato nei prossimi mesi, o comunque entro il 2021. Il noto leaker Evan Blass ha condiviso nelle scorse ore alcuni render 3D che ci consentono di dare uno sguardo piuttosto approfondito al prossimo top di gamma economico di Samsung.

Il telefono ricorda da vicino il modello Galaxy S21 standard, ad eccezione del fatto che l’isola della fotocamera non è caratterizzata da un colore diverso rispetto al resto della parte posteriore. Scegliendo questa strada, molto probabilmente Samsung ha voluto dare al device un aspetto più “pulito”.

Per quanto riguarda le specifiche della fotocamera, il telefono non dovrebbe presentare la stessa configurazione del Galaxy S21 (sensore principale da 12MP, teleobiettivo da 64MP e terzo sensore ultrawide da 12MP). Sembra quasi certo che il Galaxy S21 FE arrivi con una fotocamera principale da 32 MP, un secondo sensore ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP.

Il display da 6,4 pollici, leggermente più grande di quello che caratterizza il Galaxy S21, dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La presunta fotocamera anteriore da 12 MP troverà posto all’interno di un foro.

Come il suo predecessore, anche l’S21 FE non disporrà di un jack per le cuffie. Come emerge dai rendering, il nuovo telefono di Samsung arriverà nelle colorazioni bianco, verde, grigio, viola e blu. Secondo quanto riferito, il dispositivo sarà supportato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, che sarà abbinato ad almeno 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile. Samsung dovrebbe inoltre equipaggiare il Galaxy S21 FE con una batteria da 4.370 mAh.

Come sanno bene i fan di Samsung, l’arrivo di questo telefono era previsto per il mese di agosto, assieme al Galaxy Z Fold 3. Alcune fonti parlano di un lancio ad ottobre, ma non ci sono ancora conferme. Tuttavia, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il Galaxy S21 FE sarà uno dei migliori telefoni economici del 2021.

