Il Galaxy S21 FE non arriverà il 20 ottobre: lo vedremo a gennaio (forse)

Quella sul Galaxy S21 FE ha ormai assunto tutte le caratteristiche della telenovela. L’attesissimo nuovo smartphone di Samsung è interessato da settimane da indiscrezioni, voci e “leak” tutti contrastanti tra loro, per la confusione dei fan che fanno fatica a capire quale fonte può essere più attendibile dell’altra.

Qualche settimana fa si era parlato addirittura di una cancellazione del prodotto da parte dell’azienda sudcoreana a causa della cronica e ormai ben nota carenza di chip. Giorni fa, invece, alcune fonti riferivano che nel Galaxy Unpacked Part 2 di mercoledì prossimo – il 20 ottobre, ndr – sarebbe stato presentato proprio il Galaxy S21 FE. Altri invece, sostenevano che Samsung si sarebbe limitata ad avviare i pre-ordini del nuovo telefono, per poi lanciarlo sul mercato a fine ottobre o poco più in là.

Stando alle ultime informazioni, sperando che siano finalmente quelle giuste, pare che l’evento del 20 ottobre non riguarderà in alcun modo il Galaxy S21 FE: se mai arriverà sul mercato, sarà tra qualche mese.

Il dispositivo, che doveva inizialmente arrivare ad agosto, potrebbe vedere avviata la sua produzione solo a dicembre, stando all’ultima previsione di Ross Young. Stavolta la fonte è decisamente affidabile, dato che stiamo parlando di un analista della catena di approvvigionamento molto esperto, con una solida esperienza nell’anticipare il lancio (e le cancellazioni) di prodotti sulla base dei “rumors” che trapelano dall’industria manifatturiera degli smartphone.

In altre parole, c’è una possibilità prossima allo zero che la produzione del Galaxy S21 FE sia iniziata all’insaputa di Young: pertanto, almeno ad oggi, pare davvero impossibile che Samsung presenti il prodotto nell’evento del 20 ottobre e avvii le spedizioni dello stesso entro la fine del mese. Ciò non toglie che la società con sede a Seul non possa svelare qualcosa del Galaxy S21 FE già durante il Galaxy Unpacked Part 2.

Poco dopo l’ultima rivelazione di Ross Young, altri due famosissimi leaker come Jon Prosser e Max Weinbach sono intervenuti su Twitter per “confermare” la timeline rivista del Galaxy S21 FE. Il telefono è ora quasi certamente “ritardato fino a gennaio” e potrebbe essere ufficializzato l’11 gennaio 2022, sempre che nel frattempo non si verifichino avvenimenti che facciano cambiare nuovamente idea a Samsung.

Queste previsioni concordano con quanto affermato di recente da un altro sito decisamente affidabile come SamMobile, che ha parlato di un probabile lancio del Galaxy S21 FE 5G nel gennaio 2022, con slittamento della serie Galaxy S22 fino a febbraio.

Galaxy Unpacked Part 2, cosa aspettarci nell’evento del 20 ottobre

Stando alle ultimissime notizie, quindi, il Galaxy Unpacked Part 2 non avrà come protagonista il Galaxy S21 FE, a meno di colpi di scena a questo punto improbabili. Ma allora perché questo evento? Cosa vuole mostrare Samsung?

Molto probabilmente il colosso sudcoreano parlerà del software One UI 4 e presenterà le nuove colorazioni per alcuni telefoni già esistenti, come il Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 , S21, S21+ e S21 Ultra: l’immagine promozionale è caratterizzata proprio da una serie di colori.

