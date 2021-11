Galaxy S21 FE 5G, l’ultimo “leak” svela ogni aspetto del telefono

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che il Galaxy S21 FE verrà presentato da Samsung nei primi giorni del 2022. Il gigante di Seul non ha ancora annunciato la data, ma sarà quasi certamente nella prima decade di gennaio, sebbene non sia ancora chiaro se la presentazione avverrà durante il CES 2022 di Las Vegas o subito prima (o subito dopo).

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una sorta di telenovela attorno al Galaxy S21 FE, con ribaltoni settimanali (per non dire giornalieri) sul suo destino. Ad un certo punto sembrava quasi che la società sudcoreana fosse ad un passo dalla cancellazione del dispositivo, ma fortunatamente quest’eventualità è stata scongiurata.

Nelle ultime settimane sono ricominciati a comparire online diversi “leak” che riguardano proprio il Galaxy S21 FE. L’indiscrezione più recente ci consente di dare uno sguardo molto approfondito al device, grazie alla scheda tecnica quasi completa.

Il Galaxy S21 FE verrà lanciato sia con il processore Qualcomm Snapdragon 888 che nella variante equipaggiata con Samsung Exynos 2100, assieme ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo sfoggerà inoltre un pannello AMOLED FHD + da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 1080×2340, oltre ad una protezione in vetro Corning Gorilla Glass. La fotocamera frontale da 32 MP troverà posto in un “foro” posizionato al centro.

Il sistema di fotocamere posteriori sarà quasi certamente caratterizzato da un sensore principale da 64 MP, accompagnato ad un sensore secondario ultra grandangolare e un terzo sensore di profondità.

Il telefono potrà inoltre contare su una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica da 15 W. I tasti di accensione e volume saranno sul lato destro, mentre la porta USB Type-C e gli altoparlanti saranno in basso. Il Galaxy S21 FE supporterà ovviamente il 5G e sarà disponibile nei colori White, Lavender, Cream e Black.

Nonostante Samsung abbia in programma di avviare il lancio stabile di Android 12 alla fine di questo mese (o al massimo all’inizio del prossimo mese), il Galaxy S21 FE verrà probabilmente rilasciato con Android 11 come sistema operativo: un particolare che certamente farà storcere il naso ad alcuni utenti.

Stando alle voci, il Galaxy S21 FE dovrebbe essere messo in vendita solo in Europa, anche se il suo prezzo dovrebbe essere più basso rispetto al Galaxy S20 FE.

Fonte Phone Arena