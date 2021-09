Il Galaxy S21 FE 5G è davvero imminente: lo conferma Google (per errore)

Negli ultimi mesi si è parlato molto del prossimo dispositivo Fan Edition di Samsung, che molti si aspettavano sarebbe diventato ufficiale insieme a Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 5G, i due dispositivi pieghevoli presentati dall’azienda sudcoreana lo scorso 11 agosto. Non è andata così, principalmente a causa di problemi legati alla produzione.

Tuttavia, pare che ormai il lancio del Galaxy S21 FE sia davvero imminente. Google si è appena unita ad un lungo elenco di aziende, rivenditori e operatori che confermano (per lo più senza volerlo) l’arrivo ormai prossimo del dispositivo.

Come riportato da 9To5Google, il colosso di Mountain View ha appena menzionato il telefono con il suo nome completo sul sito Web di ARCore: il riferimento è stato subito rimosso, ma ormai era troppo tardi. Ma allora assisteremo al lancio del Galaxy S21 FE nei prossimi giorni? Non esattamente, dato che bisogna ancora attendere qualche settimana per il debutto commerciale del device di Samsung.

Almeno questo è quanto riporta Max Jambor su Twitter, che sottolinea come Samsung sia stata in grado di produrre solo “circa” 10.000 Galaxy S21 Fe “questo mese”: un numero davvero molto basso per la società di Seul, che suggerisce come l’azienda debba ancora fare degli aggiustamenti (la criticità principale, come sappiamo, è la carenza di chip).

Stando alle indiscrezioni, il Galaxy S21 FE 5G dovrebbe arrivare con un display da 6,4 pollici Super AMOLED (con frequenza di aggiornamento da 120 Hz) e un eccellente processore Snapdragon 888 di Qualcomm, anche se solo in alcuni mercati (quasi certamente anche in Europa): altrove troveremo invece un SoC Exynos 2100, che pure sembra in grado di garantire un buon livello prestazionale. Sul retro dovrebbero essere presenti tre sensori da 32, 12 e 8 MP, oltre a una batteria da 4.400 mAh circa.

Fonte Phone Arena