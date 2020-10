Un Galaxy S21 5G (con S Pen) e un Galaxy Note 21: cosa bolle nella pentola di Samsung

Lo smartphone più impressionante rilasciato da Samsung nella seconda metà del 2020 è senza dubbio il Galaxy Z Fold 2 5G. Il gigante di Seul è riuscito a migliorare quasi ogni aspetto del suo predecessore, che aveva più di una criticità, perfezionando l’ambizioso design pieghevole e migliorandone notevolmente la durata. Un riscontro molto positivo, che spinge l’azienda a compiere anche delle ulteriori scelte su alcune sue serie di telefoni.

A questo punto, infatti, gli appassionati dei prodotti dell’azienda sudcoreana si chiedono se vedremo mai il Galaxy Note 21 5G, anche se alcuni esperti del settore non escludono che possa arrivare nella seconda metà del 2021. Tuttavia, almeno stando alle ultime voci, sembra che la società stia effettivamente pianificando di aggiungere il supporto dello stilo al Galaxy S21 5G, e se la funzionalità e l’elenco dei prodotti di fascia alta all’inizio del 2021 si dimostrassero efficaci, il Note 21 potrebbe essere l’ultimo telefono della serie. Va comunque sottolineato che si tratterebbe solo di un supporto come accessorio opzionale, e non un’integrazione vera e propria della S Pen nella serie S21.

Come mai questa scelta? Probabilmente perchè i telefoni della serie Note di Samsung non hanno mai raggiunto la popolarità mainstream dei loro cugini della serie S, che invece sono riusciti ad avere una considerazione enorme un pò in tutto il mondo. Tuttavia, non si può nemmeno negare l’impatto che questa serie di “phablet” ha avuto sull’industria mobile nel suo complesso. Ecco perchè Samsung potrebbe ritrovarsi anche con una buona fetta di utenti fortemente scontenti, nel caso decida davvero di “assorbire” i clienti Galaxy Note nella serie Galaxy S.

Sta di fatto che, almeno per ora, nel quartier generale di Seul si sta lavorando su entrambi i dispositivi, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Samsung.

Fonte PhoneArena