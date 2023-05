Galaxy S21 5G, offerta super: oltre 300 euro in meno su Amazon

I Galaxy S23 lanciati da Samsung lo scorso febbraio hanno subito ottenuto riscontri molto elevati. Tuttavia, come sanno bene i tantissimi fan del colosso di Seul, i prezzi dei tre nuovi telefoni – oltre al Galaxy S23 standard c’è anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra – sono davvero alti e molti utenti non possono effettuare una spesa così importante. Ecco perché in tanti preferiscono puntare su qualche smartphone della serie Galaxy S rilasciato negli anni scorsi, come ad esempio il Galaxy S21 5G, un prodotto dotato di ottime caratteristiche tecniche ed estetiche.

La buona notizia è che proprio in queste ore il Galaxy S21 5G viene proposto in offerta su Amazon. Lo sconto del 36% sta stuzzicando molto i fan di Samsung, che vogliono cogliere al volo l’opportunità di acquistare questo ottimo telefono ad un prezzo così basso. Invece di 879 euro, infatti, il Galaxy S21 5G viene messo in vendita a sole 564 euro. Un’offerta irrinunciabile, se si tiene conto delle specifiche tecniche del prodotto.

Lo smartphone è infatti dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Il processore che alimenta questo device è un Exynos 1200 a 5nm, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria da 4.000 mAh riesce a garantire una buona autonomia.

Venendo infine al comparto foto, il Galaxy S21 5G si presenta con una tripla fotocamera posteriore, caratterizzata da un sensore principale da 64 MP che consente di realizzare video in 8K: le altre due fotocamere sono entrambe da 12 MP, mentre sul davanti Samsung ha posizionato un sensore da 10 MP.