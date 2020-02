Galaxy S20 Ultra: le prime immagini del dispositivo

È ormai noto che durante l’evento Unpacked dell’11 febbraio Samsung presenterà i suoi nuovi modelli Galaxy ZFlip e la serie Samsusung Galaxy 20. Su entrambi i telefono sono state numerose le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane tanto che ormai è già abbastanza chiaro come saranno. Abbiamo visto molti rendering trapelati degli smartphone Galaxy S20 e anche un paio di immagini dal vivo. Oggi, un’altra foto è stata condivisa dal profilo Twitter di Ice Universe e riguarda il retro del Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra

Non è la prima volta che Ice Universe fa trapelare informazioni in merito ai telefoni Samsung, informazioni che poi si sono confermate corrette. La foto condivisa riguarda il modello Ultra e mostra ciò che già ci aspettavamo, vale a dire tre fotocamere posteriori: la principale da 108MP, una grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 48MP.

Yes S20 Ultra pic.twitter.com/57iZrnAfYZ — Ice universe (@UniverseIce) February 5, 2020

In più dalla foto possiamo notare un flash LED, il marchio “100X Space Zoom” e un sensore 3D ToF. C’è anche un piccolo foro tra il flash e il sensore più in alto della fotocamera, che è probabilmente un microfono utilizzato per la funzione Microfono Zoom-in. Il microfono Zoom-in ha debuttato sul Galaxy Note 10: utilizza il microfono posteriore per aumentare il suono del soggetto messo a fuoco quando l’utente ingrandisce qualcosa durante la registrazione di un video.

La foto, presente qui sopra, mostra anche quanto il comparto fotografico del Galaxy S20 Ultra sporgerà dal corpo principale. Le fotocamere del Galaxy S20 e del S20 + non sporgono così tanto, ma questo è un prezzo che bisogna pagare perché il modello Ultra sembra avrà delle specifiche davvero fantastiche.

Fonte Sammobile