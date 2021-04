Galaxy S20 FE (con Snapdragon 865) e Galaxy A82 5G, nuovi dettagli sui due attesi telefoni Samsung

Il mese scorso è comparsa online una nuova variante del Galaxy S20 FE, alimentata con un processore Qualcomm Snapdragon 865 e dotata della connettività LTE. L’indiscrezione di un paio di giorni fa riportava inoltre che il nuovo Galaxy S20 FE andrà probabilmente a sostituire la vecchia variante alimentata con un processore Exynos 990: una notizia che ha ovviamente fatto piacere ai tanti fan di Samsung, che non apprezzano i chip Exynos e che da tempo chiedono uno “switch” totale verso Snapdragon.

Nelle ultime ore sono stati svelati alcuni dettagli riguardanti il design della nuova variante del Galaxy S20 FE, che viene individuata nel numero di modello SM-G780G. La variante, elencata nel database del WPC (Wireless Power Consortium), si mostra con caratteristiche estetiche quasi identiche a quelle del Galaxy S20 FE “standard” e del Galaxy S20 FE 5G. Pertanto, la possibilità che il processore sia davvero l’unica differenza tra la variante e il modello “base” è davvero molto alta.

Samsung potrebbe lanciare la nuova variante del Galaxy S20 FE nei mercati in cui è presente la versione Exynos 990 del telefono. Nelle intenzioni del gigante di Seul c’è ovviamente l’auspicio di far competere il Galaxy S20 FE con processore Snapdragon 865+ con i telefoni di fascia alta di Xiaomi e OnePlus, anch’essi venduti a prezzi accessibili.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Galaxy S20 FE (variante Snapdragon 865+) dovrebbe presentare un display Infinity-O Super AMOLED Full HD + da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una fotocamera anteriore da 32 MP, una tripla fotocamera posteriore da 12 MP + 12 MP + 12 MP, un lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo e certificato di protezione IP68 che assicura l’ottima resistenza a polvere e acqua. La batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W dovrebbe riuscire a garantire una buona autonomia.

Il Galaxy A82 5G avrà una tripla fotocamera e un display Super AMOLED Infinity-O

Ma le indiscrezioni sulla variante del Galaxy S20 FE alimentata con Snapdragon 865+ non sono le uniche trapelate in queste ore. Sono infatti comparse online le prime immagini dal vivo di uno smartphone di fascia medio/alta su cui sta lavorando da tempo il gigante di Seul.

Stiamo parlando del Galaxy A82 5G, che potrebbe essere lanciato come Galaxy Quantum 2 in Corea del Sud. Lo smartphone sembra dotato di un ampio display Super AMOLED Infinity-O nella parte anteriore con cornici sottili su tutti i lati. Sul retro, il telefono sembra avere una configurazione a tripla fotocamera, con un flash LED. Le immagini non ci consentono di capire la risoluzione, anche se il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con una fotocamera grandangolare, un secondo sensore ultrawide e un teleobiettivo. Le dimensioni del telefono sembrano molto simili a quelle del Galaxy S21 +, pertanto possiamo aspettarci un display da 6,7 ​​pollici. Infine, le varianti di colore del Galaxy A82 5G dovrebbero essere due, ovvero bianca e nera.

Poiché non è presente alcun lettore di impronte digitali sul retro o sul lato, è probabile che lo smartphone arrivi sul mercato con un lettore di impronte digitali in-display. In alcuni recenti “leak” è stato rivelato che il Galaxy A82 5G avrà un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una fotocamera principale da 64 MP (Sony IMX686). Inoltre, il telefono verrà fornito con un caricabatterie (probabilmente 15 W) e un cavo da USB Type-A a USB Type-C. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 11, con GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e NFC, oltre ad una porta USB di tipo C e una batteria da 4.500 mAh o superiore con ricarica rapida.

Fonte SamMobile