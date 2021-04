Il Galaxy S20 FE potrebbe arrivare presto con Snapdragon 865+ anche per la variante 4G

Il Galaxy S20 FE, un dispositivo molto apprezzato dagli utenti, è disponibile in due varianti: Galaxy S20 FE (4G), alimentato con un processore Exynos 990, e il Galaxy S20 FE 5G che invece risulta equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865. Qualche giorno fa è apparsa una nuova variante del Galaxy S20 FE con numero di modello SM-G780G. Fin da subito è parsa essere una variante LTE con processore Snapdragon 865: l’impressione, come riferisce l’autorevolissima fonte SamMobile, sembra confermata, tanto che Samsung sarebbe pronta a terminare la produzione del Galaxy S20 FE dotato di chip Exynos 990.

Lo riporta un recente tweet del famoso “leakster” Ice Universe (@UniverseIce), che riferisce come il gigante di Seul stia per mettere fine alla produzione della variante Exynos 990 del Galaxy S20 FE, con il lancio di una versione alimentata con il chip Snapdragon 865+. Non è ancora chiaro se Samsung lancerà la variante Snapdragon 865+ in tutti i mercati in cui è attualmente in vendita il Galaxy S20 FE. Ad esempio, potrebbe non avere senso per l’azienda sudcoreana lanciare la versione con Snapdragon 865+ nei Paesi in cui è in vendita il Galaxy S20 FE 5G, che funziona proprio con un processore Snapdragon 865.

Di sicuro la scelta di Samsung farà piacere agli utenti, che apprezzano molto di più i processori di Qualcomm rispetto agli Exynos. Lo scorso anno Samsung è stata travolta dalle critiche per le scarse prestazioni dell’Exynos 990, che provocava anche un certo surriscaldamento non garantiva una buona durata della batteria. Gli smartphone della serie Galaxy S20 dotati di Exynos 990 hanno mostrato prestazioni più lente e una durata della batteria inferiore rispetto alle varianti equipaggiate invece con Snapdragon 865. Molti consumatori hanno quindi iniziato a chiedere a Samsung di lanciare una versione 4G del Galaxy S20 FE con processore Snapdragon, e pare che Samsung abbia deciso di ascoltare queste richieste.

Ma quali caratteristiche avrà questa variante? Molto probabilmente vedremo lo stesso display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici a 120 Hz presente sul Galaxy S20 FE “standard”. Tra le altre specifiche, non dovrebbero mancare due opzioni di RAM (6 GB / 8 GB), due di storage (128 GB / 256 GB), uno slot per schede microSD, una fotocamera anteriore da 32 MP, una tripla fotocamera posteriore (12 MP + 12 MP + 12 MP), altoparlanti stereo, classificazione IP68, un lettore di impronte digitali in-display, il supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, una porta USB Type-C e infine una batteria da 4.500 mAh.

Fonte SamMobile