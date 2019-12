Galaxy S10 Lite: rilasciato manuale utente che ne rivela il design

Vi abbiamo già parlato qualche giorno fa del Galaxy S10 Lite e delle indiscrezioni rilasciate da WinFuture che ci aiutavano a capire meglio come sarà questo nuovo dispositivo Samsung.

In questi giorni sul sito Samsung Brasile è comparso il manuale utente in portoghese del Galaxy S10 Lite che rivela alcune informazioni sul design del dispositivo.

Manuale utente Galaxy S10 Lite

Il manuale utente pubblicato non comunica nulla di straordinario rispetto alle indiscrezioni che già avevamo supposto sul dispositivo e ribadisce un cambiamento di design che vedremo sulla maggior parte dei dispositivi Samsung nel 2020.

Le immagini incluse nel manuale mostrano che il Galaxy S10 Lite avrà un foro centrale sul display per la fotocamera frontale e tre fotocamere posteriori che saranno posizionate nell’angolo in alto a sinistra con il flash LED a fianco. Dalle immagini, si possono anche notare i pulsanti che si trovano sul lato destro della cornice: è qualcosa che abbiamo già visto su dispositivi come il Galaxy A51 e pare che Samsung adotterà lo stesso posizionamento dei pulsanti anche per la prossima serie Galaxy S11.

Guardando le foto si nota che il sensore delle impronte digitali sarà integrato nel display e ci sarà uno spazio per scheda SIM e scheda di memoria. La ricarica avverrà tramite USB Tipo-C.

Per quanto riguarda le specifiche, il Galaxy S10 Lite dovrebbe presentare un processore Snapdragon 855 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Ci sarà un display Full HD + da 6,7 ​​pollici e una batteria da 4.500 mAh. Il sistema a tripla fotocamera può essere costituito da un sensore primario da 48 megapixel con un obiettivo ultra-wide da 12 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel.

Si prevede che Samsung presenterà il Galaxy S10 Lite al CES 2020 a gennaio, insieme al Galaxy Note 10 Lite.

Fonte Sammobile