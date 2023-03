Galaxy S, Samsung risolve il crash della fotocamera

La serie di telefoni Galaxy S23, lanciata da Samsung nel corso dell’evento Unpacked del 1 febbraio, ha ricevuto ottime recensioni dai consumatori e dagli esperti del settore e anche il riscontro sul mercato sembra essere molto elevato. Tuttavia, come accade per quasi tutti gli smartphone appena lanciati sul mercato (specialmente dopo i primi aggiornamenti software), anche questi telefoni potrebbero essere interessati da alcuni problemi. Alcuni utenti hanno infatti segnalato che l’app della fotocamera dei telefoni della serie Galaxy S si arresta in modo anomalo quando si utilizzano livelli di zoom elevati.

Samsung ha ricevuto feedback dai consumatori in merito a questi arresti anomali della fotocamera ed è riuscita a risolvere il problema. La società sudcoreana ha fatto sapere che l’errore si è verificato a causa della differenza nel punto di azione quando si cambiano rapidamente gli obiettivi della fotocamera. Cosa vuol dire? Per farla breve, l’app della fotocamera si arresta in modo anomalo quando un utente passa rapidamente da una fotocamera all’altra sui telefoni della serie Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy S22.

L’azienda della Corea del Sud ha confermato di aver già risolto questo problema: la correzione verrà rilasciata a tutti i telefoni interessati con il prossimo aggiornamento software, che verrà rilasciato entro il mese di aprile 2023. Ma questa criticità riguarda anche la serie Galaxy S23? In realtà non sembrerebbe, dato che la problematica è comparsa dopo l’aggiornamento di One UI 5.1. Poiché la serie Galaxy S10 non ha uno zoom 30x e l’utente che ha segnalato il problema afferma che si verifica solo con uno zoom 30x, molto probabilmente il malfunzionamento riguarda solo i dispositivi delle serie Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy S22.

Tuttavia, con l’aggiornamento di aprile la serie Galaxy S23 riceverà alcune ottimizzazioni della fotocamera, in modo da risolvere dei problemi riguardanti esposizione, HDR e modalità notturna.