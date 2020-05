Galaxy Note20 + avrà una batteria da 4.500 mAh, fotocamera da 108 MP

Secondo ultime indiscrezioni in circolazione il Samsung Galaxy Note20 + avrà una batteria da 4.500 mAh. Quest’informazione ci lascia un po’ a bocca aperta: questa capacità della batteria è maggiore rispetto alla batteria 4.300 mAh del Galaxy Note10 +, ma non grande come quella da 5.000 mAh che si trova all’interno del Galaxy S20 Ultra 5G.

La batteria ha il codice prodotto EB-BN985ABY (SM-N985 è il nome probabile del prodotto Galaxy Note20 +) con una capacità nominale di 4.370 mAh e una capacità tipica di 4.500 mAh. Questa è la stessa batteria che alimenta il Samsung Galaxy S20 +. Questa batteria in diversi test fatti è riuscita a resistere per 87 ore con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e 97 ore con refresh rate a 60Hz. Il lato positivo è che, la frequenza di aggiornamento variabile e la tecnologia più efficiente che dovrebbe debuttare con il Galaxy Note 20 +, potrebbero consentire a Samsung di offrire notevoli miglioramenti della durata della batteria rispetto alla gamma Galaxy Note 10.

Il Galaxy Note20 +, inoltre, avrà anche un sensore per fotocamera principale da 108 MP. Non è chiaro se sarà un sensore identico al Galaxy S20 Ultra o una versione modificata. Un esempio in cui i sensori Note 20+ e S20 Ultra potrebbero differire potrebbe essere l’autofocus. L’S20 Ultra ha il rilevamento di fase senza l’autofocus dual pixel, ma non vi è alcuna garanzia che lo spara-tutto da 108 MP sul Galaxy Note 20+ avrà le stesse esatte caratteristiche. Diverse fonti affermano che il Galaxy Note20 + non otterrà la fotocamera con zoom periscopio del Galaxy S20 Ultra, ma piuttosto il sensore zoom ibrido da 68 MP, presente nel Galaxy S20 / S20 +.

Fonte gsmarena