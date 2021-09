Galaxy Note, Samsung non molla e lavora su un nuovo top di gamma

Un tweet pubblicato dall’ormai famosissimo leaker Ice Universe rivela che Samsung potrebbe aver già cominciato a lavorare sul successore del Galaxy Note 20. L’informatore cita una fonte della catena di approvvigionamento che avrebbe delle prove dell’esistenza di un nuovo dispositivo Galaxy Note, anche se al momento non è chiaro se questo nuovo telefono si chiamerà Galaxy Note 21 o Note 22.

Come sanno bene gli appassionati di Samsung, l’azienda sudcoreana ha rilasciato l’anno scorso sul mercato la serie Galaxy Note 20, e fino a poco tempo fa si pensava potesse essere l’ultima serie Note, o almeno così aveva lasciato intendere la società (sebbene non in maniera diretta ed esplicita).

All’inizio di quest’anno un dirigente Samsung avrebbe affermato che la società non avrebbe rilasciato uno smartphone top di gamma della serie Note nel 2021 perché risultava difficile rilasciare “entro un anno” più telefoni “premium” con compatibilità S Pen. Inoltre, la carenza globale di chip potrebbe aver aumentato queste difficoltà.

Lo YouTuber Jimmy Is Promo sostiene che la serie non è mai stata cancellata e che Samsung alternerà ogni anno le versioni delle serie Galaxy S e Note, come d’altronde richiesto dagli stessi fan.

Ma allora rivedremo nuovamente la serie nel 2022? In realtà ci sono molti dubbi, anche perché Samsung non ha rinnovato il marchio per il Galaxy Note. Tuttavia, una fonte autorevole come Let’s Go Digital non lo considera un segnale di sicura cancellazione, in quanto le registrazioni dei marchi sono valide fino ad aprile 2023.

Uno scenario che rende davvero difficile capire con certezza cosa accadrà alla linea Note. Al momento Samsung sembra voler dare la priorità ai telefoni pieghevoli – un mese fa ha lanciato Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 ottenendo un gran riscontro, ndr – ma non si può non tenere conto del fatto che gli smartphone convenzionali rappresentano ancora la maggior parte delle vendite.

