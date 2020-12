Galaxy Note addio, anzi no! Samsung ci ripensa: nel 2021 nuovi telefoni della celebre serie

Samsung non sembra avere alcuna intenzione di far morire la serie Galaxy Note, almeno non in tempi brevi. In un post sul blog ufficiale pubblicato ieri da TM Roh, Presidente della Divisione Mobile di Samsung, emerge che forse si è data l’estrema unzione ai Galaxy Note un pò troppo presto.

Come scrive Roh, Samsung ha “prestato attenzione agli aspetti preferiti dalle persone dell’esperienza Galaxy Note” e aggiungerà alcune delle sue “funzionalità più amate” ad altri dispositivi. Molto probabilmente queste parole suggeriscono che Samsung “traslerà” il supporto alla S-Pen sui nuovi Galaxy S21 – che verranno ufficializzati il 14 gennaio, ndr – ma non vuol dire per forza che sarà la fine dei Galaxy Note.

Ed è proprio ciò che viene riportato da un’agenzia di stampa coreana, Yonhap, che ha citato un funzionario Samsung per confermare che l’azienda sudcoreana vuole proseguire nel rilascio di dispositivi Galaxy Note anche nel 2021. “Ci stiamo preparando a rilasciare la serie Galaxy Note il prossimo anno”, fa sapere il funzionario all’agenzia di stampa.

Questa affermazione contraddice diversi report comparsi all’inizio di questo mese, che davano quasi per certa l’interruzione dei Samsung Galaxy Note nel 2021. Anche un’autorevolissima testata come Reuters citava diverse fonti “a conoscenza della questione”. Un orientamento, quello del gigante di Seul, che non era stato accolto con grande entusiasmo dai fan della storica azienda, come emerso in alcuni sondaggi (compreso quello di Phone Arena, ndr): chissà che Samsung non sia stata condizionata anche da questo aspetto.

Anche se per ora la fine dei telefoni Galaxy Note sembra scongiurata, non si può certo escludere che la presunta interruzione non avvenga in un secondo momento. Tuttavia, con questa voce, i fan di Note in tutto il mondo hanno un buon motivo per rimanere ottimisti.

Fonte Phone Arena