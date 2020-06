Galaxy Note 20 Ultra confermata fotocamera da 108 MP

Qualche settimana fa abbiamo parlato della forte possibilità che il Galaxy Note 20 Ultra, che secondo alcuni sarà chiamato Galaxy Note 20+, avrebbe potuto avere in dotazione una fotocamera da 108 MP. Questa funzione è stata ora ufficialmente confermata da Roland Quandt su Twitter. Il profilo @rquandt, che si è sempre mostrato una fonte affidabile quando si tratta di rivelare dispositivi non annunciati e nuove funzionalità, ha confermato la presenza del sensore poiché afferma di aver visto prove concrete della sua esistenza

Galaxy Note 20 Ultra: indiscrezioni sulle specifiche

Sebbene fossimo tutti consapevoli della possibilità che il top di gamma della prossima serie Galaxy Note 20 potesse impiegare un sensore da 108 MP, la notizia non era ancora del tutto certa. Non è chiaro se questo particolare sensore da 108 MP che sarà nel Galaxy Note 20 Ultra sarà lo stesso ISOCELL Bright HM1 che si trova nel retro del Galaxy S20 Ultra o una versione aggiornata come l’ISOCELL Bright HM2.

Secondo un altro rapporto di qualche settimana fa, la fotocamera del Galaxy Note 20 Ultra sarà anche in grado di ottenere uno zoom ibrido 50x attraverso un modulo di tipo periscopio associato al sensore ISOCELL Slim 3M5 da 13 MP. Inoltre, secondo quanto riferito, il dispositivo abbandonerà il sensore ToF in favore dell’autofocus laser e il sensore da 108 MP sarà accompagnato dal sensore ISOCELL Fast 2L3 da 12 MP ultra-largo con supporto per Dual Pixel PDAF e smart WDR.

Nelle scorse settimane un altro noto leaker, Ice Universe aveva condiviso su Twitter informazioni proprio in merito il Note 20 Ultra. Secondo il suo post il dispositivo sarà molto simile al Galaxy Note 10+. Sembra che il modello Ultra sarà “un’evoluzione di Note 10+” con SoC Snapdragon 865+, display LTPO con refresh rate a 120Hz e risoluzione QHD+ e S Pen. Ricordiamo che il modello top di gamma della nuova serie Note sarà l’unico con una frequenza di aggiornamento così alta, il Note 20 base pare avrà refresh rate di 60Hz.

Fonte Sammobile