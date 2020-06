Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2: il lancio avverrà il 5 agosto?

È ormai noto che Samsung presenterà i suoi prossimi dispositivi di punta come il Galaxy Note 20 e il Galaxy Fold 2 prima della fine dell’estate. Data l’emergenza sanitaria in corso, causata dal diffondersi del coronavirus, è altamente improbabile che la società possa organizzare un evento di lancio a tutti gli effetti con un pubblico presente. Secondo voci già in circolazione la casa coreana presenterà i prossimi dispositivi tramite un evento online.

Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2: data di lancio

Un rapporto in circolazione, stilato basandosi su informazioni provenienti da fonti interne a Samsung Electronics, afferma che il colosso tecnologico condurrà un evento online per presentare il Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 il 5 agosto.

L’attuale situazione globale renderà sicuramente molto difficile organizzare un enorme evento Unpacked come Samsung fa ogni anno per i suoi lanci di punta. Dato che agli eventi Unpacked partecipano sempre migliaia di persone che si riuniscono in un luogo, Samsung avrebbe deciso di organizzare una presentazione online. Non solo, restrizioni di viaggio sono ancora in vigore in molti paesi del mondo, il che renderà difficile per le persone muoversi. A tutto questo si aggiunge che molte persone potrebbero non essere nemmeno disposte a viaggiare in questi tempi incerti per motivi di salute e sicurezza.

Per questo, nonostante non ci sia stata nessuna comunicazione ufficiale da parte della compagnia, pensiamo che i nuovi dispositivi saranno probabilmente svelati online. Le sedi locali di Samsung, poi, potrebbero organizzare eventi più ristretti per i media al fine di far conoscere meglio i nuovi Note e il nuovo pieghevole. Ricordiamo che la serie Galaxy Note 20 includerà due modelli: un modello normale con display da 6,7 ​​pollici e un modello plus con display da 6,9 pollici. Alcuni prevedono, inoltre, che il prossimo Note 20 Plus in realtà si chiamerà “Galaxy Note 20 Ultra“. Per ora non abbiamo altre informazioni in merito all’evento e, quindi, non ci resta che attendere che la casa sudcoreana annunci la data ufficiale e le modalità.

Fonte Sammobile