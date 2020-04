Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2: Samsung conferma periodo di lancio

Samsung ha appena confermato, attraverso il suo recente rapporto finanziario, che la serie Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 verranno lanciate entro la fine dell’anno. Il rapporto ruota principalmente attorno a dati finanziari, ma ha anche rivelato alcune informazioni interessanti relative ai telefoni tanto attesi come il nuovo Note e il nuovo pieghevole. Il report ha riconosciuto che le prestazioni di questa prima parte dell’anno non sono state soddisfacenti e che ci sono enormi incertezze globali derivanti dalla crisi sanitaria (ed economica) in corso dovuta al coronavirus. Tuttavia, da quanto traspare dalla documentazione, il colosso sudcoreano non ha intenzione di modificare in modo significativo la sua roadmap annuale di rilascio dei dispositivi.

Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 arriveranno entro l’anno

Data l’attuale crisi economica mondiale Samsung ha illustrato i suoi piani per migliorare le vendite dei prodotti nella seconda metà del 2020. Per questo, la società sudcoreana, pur non rivelando nomi, ha dichiarato che i nuovi modelli Galaxy Note e Galaxy Fold saranno parte integrante del suo piano di vendite per la seconda metà di quest’anno. Quest’informazione è letta come una completa conferma che Note 20 e Fold 2, rappresentando una parte importante del segmento premium di Samsung, saranno lanciati nella seconda metà dell’anno per rafforzare nuovamente i numeri delle vendite. Pensiamo che la società preferirebbe svelare i due dispositivi separatamente al fine di massimizzare la copertura mediatica del lancio, ma non è garantito che ciò potrà accadere. Con la situazione attuale, la società potrebbe dover accontentarsi di un singolo evento Unpacked molto probabilmente organizzato online senza la presenza fisica di partecipanti.

Fonte Sammobile