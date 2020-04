Galaxy Note 20 sarà dotato del nuovo SoC Exynos 992?

La serie Galaxy S20 ha debuttato all’inizio di quest’anno con il processore Snapdragon 865 in Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, mentre negli altri mercati Samsung ha lanciato il dispositivo fornendo in dotazione il SoC Exynos 990. Quest’ultima variante, però, ha mostrato prestazioni relativamente più deboli e un maggiore consumo energetico, dettaglio che non ha reso felice molti utenti. Per questo diverse indiscrezioni in circolazione indicano che la società potrebbe avere in programma di lanciare il nuovo Galaxy Note 20 con un processore migliorato che secondo alcuni potrebbe essere il SoC Exynos 992.

Galaxy Note 20 sarà dotato del SoC Exynos 992?

Secondo un nuovo rapporto di ZDNet Korea, infatti, Samsung potrebbe svelare il chipset Exynos 992 entro la fine dell’anno e utilizzarlo nel nuovo Galaxy Note 20. Pare che la società sudcoreana abbia lavorato sul chipset Exynos 992 a lungo negli ultimi mesi. Apparentemente, il nuovo SoC (System on Chip) non ancora annunciato, verrà realizzato utilizzando processo produttivo a 6nm di Samsung (contro i 7nm del modello attuale). Precedenti rapporti sul chipset indicano che avrebbe una struttura più efficiente dal punto di vista energetico e prestazioni di elaborazione leggermente migliorate rispetto a Exynos 990 (ma anche 1-3% migliori rispetto a Snapdragon 865).

Un altro motivo per il passaggio di Samsung al chipset Exynos potrebbe essere il ritardo nel lancio del processore Snapdragon 865+ di Qualcomm. Secondo quanto riferito, il lancio del chipset Qualcomm era previsto per il terzo trimestre 2020, ma è stato spostato in avanti per colpa dell’attuale crisi dovuta dal COVID-19. A causa di questo ritardo anche altri brand come Vivo sembra lanceranno, entro la fine dell’anno, il loro nuovo smartphone di fascia alta con il chipset Exynos 992.