Galaxy Note 20 avrà in dotazione SoC Snapdragon 865+

Samsung potrebbe voler equipaggiare la serie Galaxy Note 20 con il chipset Qualcomm Snapdragon 865+ anche se questo non è stato ancora presentato ufficialmente nel mercato. Questo è quanto riportato in un nuovo post su Twitter, nonostante rapporti precedenti smentiscano questa informazione.

Un paio di mesi fa, il capo di Meizu Technology Marketing aveva affermato che Qualcomm non aveva intenzione di introdurre la produzione di massa per lo Snapdragon 865+ quest’anno. Questo ci ha portato a pensare che i prossimi flagship di Samsung avrebbero usato il chipset Snapdragon 865 già presente in alcuni mercati. A questo punto però, solo il tempo ci dirà se questi saranno effettivamente i piani di produzione di Qualcomm per il prossimo futuro, ma finora non ci sono state molte prove a supporto di un lancio del nuovo processore entro il 2020.

Galaxy Note 20 avrà lo Snapdragon 865+?

Ancora una volta è il leaker Ice Universe a rivelare che il prossimo Note di Samsung avrà in dotazione il SoC Snapdragon 865+. Il tweet afferma che anche i dispositivi Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G e la coppia Galaxy Tab S7 avranno lo stesso inedito processore. Lo Snapdragon 865+ è comparso recentemente in AnTuTu segnalando che il dispositivo potrebbe essere pronto per l’ufficializzazione. Tuttavia, un elenco di benchmark non dice molto su quando il dispositivo verrà rilasciato quindi un debutto nel 2020 potrebbe benissimo essere ancora escluso anche se il SoC è in fase di test.

But Samsung seems to have eaten half of the Snapdragon 865+ processor.

Note20 series

Tab S7 series

Fold 2

Z Flip 5G

Will use the Snapdragon 865+ processor — Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2020

Secondo informazioni preliminari, il chipset Snapdragon 865+ sarà dotato di un singolo core della CPU principale con clock fino a 3,1 GHz, tre core ad alte prestazioni con clock a 2,4 GHz e quattro core a bassa energia che funzionano con una frequenza fino a a 1,8 GHz. In altri mercati in cui la gamma Galaxy Note 20 non sarà alimentata dal processore 865+ o da altre soluzioni Qualcomm, la serie dovrebbe presentare un chipset Exynos 992. Anche il processore Exynos 992 deve ancora essere svelato ufficialmente e le sue specifiche sono in gran parte sconosciute.

Fonte gsmarena