Galaxy Note 20, l’aggiornamento migliorerà la fotocamera: tutti i dettagli

Il Note 20, uno dei top di gamma lanciati di recente da Samsung, riceverà un piccolo ma importante aggiornamento questa settimana. Sebbene il dispositivo di fascia alta abbia già ricevuto il major update che gli ha garantito Android 12 come sistema operativo, Samsung non dimentica di assicurare al prodotto degli aggiornamenti di sicurezza mensili che introducono anch’essi novità molto interessanti.

Come sanno bene gli utenti, solitamente questi aggiornamenti di sicurezza mensili non includono nient’altro che patch di sicurezza e piccoli miglioramenti al sistema di stabilità. Tuttavia, l’ultimo update rilasciato da Samsung introduce qualcosa in più rispetto al solito, come riferisce anche il sito SamMobile, sempre molto informato sulle vicende di casa Samsung.

Il fatto che si tratti di un aggiornamento piuttosto importante è sottolineato anche dalle dimensioni dell’aggiornamento, che sono intorno ad 1 GB. Per fortuna possiamo dare uno sguardo anche al changelog che conferma la maggior parte delle modifiche incluse nella patch. A parte la patch di sicurezza di giugno 2022 – un aspetto su cui ovviamente non c’è alcuna sorpresa – l’aggiornamento apporta anche miglioramenti alle funzioni della fotocamera.

Inoltre, Samsung afferma che anche la funzione Ritratto notturno del telefono è stata migliorata, il che dovrebbe teoricamente tradursi in migliori scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, sempre il changelog delle modifiche menziona un aspetto che gli utenti vogliono sempre vedere in cima all’elenco dei miglioramenti: “La stabilità generale del tuo dispositivo è stata migliorata”, fa sapere il gigante di Seul.

Per il momento, l’aggiornamento è in arrivo alle versioni sbloccate di Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra negli Stati Uniti, ma non ci sono dubbi sul fatto che tutti i modelli di questi telefoni in ogni parte del mondo riceveranno questi miglioramenti della fotocamera nei prossimi giorni.

Fonte Phone Arena