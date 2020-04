Galaxy Note 20+ 5G su Geekbench con Snapdragon 865, 8 GB di RAM

Sono passati pochi mesi dall’inaugurazione della serie Galaxy Note 20 ma il modello Plus che supporta il 5G è già apparso su un database di riferimento. Il Samsung Galaxy Note20 + 5G, con codice modello SM-N986U, è apparso su Geekbench con alcune specifiche chiave. A rivelare la cosa, come spesso accade è stato il noto account Twitter Ice Universe.

Galaxy Note 20+ 5G

La scheda madre è denominata in codice “kona”, il che significa che il Galaxy Note 20+ 5G sarà equipaggiato con il chipset Snapdragon 865 di Qualcomm, lo stesso in dotazione alle serie Galaxy S20 in regioni in cui non utilizza invece la soluzione Exynos interna. Tuttavia come ci fa notare il tweet del leaker Ice Universe questo potrebbe essere lo Snapdragon 865+ poiché il codice sorgente dell’elenco rivela che la velocità di clock del core è di 3,09 GHz, mentre l’865 raggiunge il massimo a 2,84 GHz. Detto questo, l’SM-N986U è probabilmente la versione americana poiché il Note10 + 5G alimentato da Snapdragon 855 per gli Stati aveva il numero di modello SM-N976U.

The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor's large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD — Ice universe (@UniverseIce) April 2, 2020

Vale la pena notare che si tratta di un prototipo, quindi alcuni dettagli potranno non essere confermati alla fine. Samsung non ha ancora parlato in via ufficiale della serie Galaxy Note 20, ma poiché la gamma Note 10 è stata presentata nell’agosto dello scorso anno, possiamo aspettarci che Note 20 diventi ufficiale nello stesso periodo quest’anno. Lo smartphone dovrebbe eseguire Android 10 pronto all’uso e potrebbe essere il primo smartphone Samsung ad essere fornito con One UI 2.5..

Per quanto riguarda la RAM il dispositivo uscirà con 8 GB di RAM a bordo, anche se molto probabilmente ci sarà anche un’opzione da 12 GB. Ti terremo informato non appena scopriremo di più sulla serie Galaxy Note 20. In questi giorni, infatti, abbiamo condiviso anche le prime informazioni tecniche in merito al modello base del Note 20 che pare avrà un comparto fotografico come simile a quello del Galaxy S20 Ultra.

Fonte gsmarena