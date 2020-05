Galaxy Note 20 +: certificazione 3C rivela 5G e la ricarica rapida 25W

Si prevede che Samsung presenterà le nuove serie Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 a fine agosto 2020 durante un evento organizzato online. Finora sono state diffuse diverse indiscrezioni riguardo il nuovo Note 20, tra cui dimensioni della batteria, fotocamere e processore. Ora, Galaxy Note 20 + è comparso nel sito di certificazione 3C che ha rivelato altre specifiche del dispositivo.

Galaxy Note 20 +: appare nel sito di certificazione 3C

Un dispositivo con numero di modello SM-N9860 è passato attraverso il processo di certificazione CCC (China Compulsory Certificate) anche noto come 3C. Il telefono sembra essere il “Galaxy Note 20 +” in quanto il Samsung Note10 + aveva un numero di modello simile e in passato abbiamo notato che la serie Galaxy Note ha sempre avuto un numero di modello che iniziava con SM-N. Stando a quanto apparso nel sito di certificazione Galaxy Note 20+ avrà supporto per le reti 5G e la ricarica rapida cablata 25W (9V / 2.77A PD o 11V / 2.25A PPS). La ricarica del telefono è stata testata utilizzando il caricabatterie EP-TA800 di Samsung, che supporta USB-PD e PPS.

Si dice che il nuovo Note sarà dotato di un display Super AMOLED Infinity-O da 6,9 pollici con un pannello LTPO, risoluzione QHD + e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono sarà lanciato con Android 10 e One UI 2. Secondo alcune indiscrezioni, la serie utilizzerà il chipset Exynos 992 in alcuni stati mentre in altri ci sarà il SoC Snapdragon 865, con prestazioni ed efficienza energetica migliorate. Il telefono sarà dotato di una configurazione a tripla fotocamera, composta da un sensore primario da 108 MP e un obiettivo con zoom ottico in stile periscopio, mentre pare non ci sarà lo zoom spaziale 100x. Verrà fornito con una batteria da 4.500 mAh, il chip di sicurezza di seconda generazione di Samsung e il lettore di impronte digitali Sonic Max di Qualcomm.

Fonte Sammobile