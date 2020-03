Galaxy Note 10 Lite aggiornamento migliora la fotocamera e lettore impronte

Il Galaxy Note 10 Lite è uscito alla fine di gennaio ed è arrivato in Italia all’inizio di febbraio ad un prezzo di 629€. In questi giorni il dispositivo ha ricevuto il suo primo aggiornamento software sebbene sia nel mercato da pochi mesi. L’aggiornamento è abbastanza simile a quello che Samsung ha lanciato sul Galaxy S10 Lite all’inizio di questa settimana.

Questo updating apporta miglioramenti alla fotocamera e al riconoscimento delle impronte digitali insieme alla patch di sicurezza di febbraio 2020.

Galaxy Note 10 Lite

Dopo che i giorni scorsi abbiamo visto aggiornarsi Samsung Galaxy Note 10+, in questi giorni sembra il turno di Galaxy Note 10 Lite.

Vi ricordiamo che Note 10 Lite dispone di un Infinity-O Display Super AMOLED da 6.7 pollici, chipset Exynos 9 Octa e fotocamera da 12 MP. Il dispositivo è dotato di una potente batteria da 4500 mAh e di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD..

Il nuovo aggiornamento con numero di build N770FXXU2ATB6 è attualmente disponibile in India e in Russia, ma dovrebbe arrivare presto anche su altri mercati.

L’aggiornamento ha coinvolto le prestazioni e la qualità della fotocamera ma ha anche portato dei miglioramenti al sensore di impronte digitali.

Sembra inoltre migliorato l’algoritmo di ricarica della batteria e le prestazioni del touchscreen. Sono inclusi anche miglioramenti generali della stabilità. Come al solito, Samsung non approfondisce le modalità di implementazione dei miglioramenti, quindi spetterà ai proprietari del Note 10 Lite riconoscere eventuali differenze dopo aver aggiornato il proprio telefono.

L’aggiornamento è scaricabile sul dispositivo aprendo l’app Impostazioni del telefono.

Per controllare se avete ricevuto l’aggiornamento controllate: Impostazioni dispositivo -> Aggiornamenti di sistema e verificate se è possibile scaricare l’updating.

Nel caso non ci siano aggiornamenti disponibili portate pazienza ancora un po’ di giorni poiché dovrebbe arrivare a breve.

Fonte Sammobile