Galaxy M54, un mid-range da urlo: Snapdragon 888 e tanto altro

Il Galaxy M52 e il Galaxy M53 sono considerati degli ottimi smartphone di fascia media da parte dei fan di Samsung (e non solo). Stando a quanto riportato da SamMobile, sembra che Samsung voglia soddisfare ancora di più gli utenti con il Galaxy M54, che dovrebbe arrivare con caratteristiche migliorate rispetto ai due predecessori. Il Galaxy M54 potrebbe infatti essere dotato di uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento, un processore di fascia alta e una grande batteria.

Secondo quanto affermato dal canale YouTube The Pixel, il Galaxy M54 potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo anno. Il prodotto dovrebbe essere dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Inoltre, il telefono sarà alimentato con un processore Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il Galaxy M54 dovrebbe inoltre arrivare con una fotocamera anteriore da 32 MP, una fotocamera posteriore principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera macro da 5 MP. Al momento non ci sono conferme sulla stabilizzazione ottica (OIS), mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla registrazione di video 4K tramite la fotocamera anteriore e quelle posteriori.

Venendo all’autonomia, il nuovo telefono di fascia media di Samsung dovrebbe essere alimentato da un’imponente batteria da 6.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 25 W. Possiamo aspettarci che disponga anche di un lettore di impronte digitali, GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e porta USB di tipo C. Si tratta senza dubbio di specifiche molto rilevanti per un mid-range: secondo SamMobile, infatti, se davvero il Galaxy M54 sarà alimentato con il SoC Snapdragon 888 verrebbe certamente considerato come uno dei migliori smartphone Samsung Galaxy di fascia media mai rilasciati dal gigante di Seul.

Fonte SamMobile