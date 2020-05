Galaxy M51 e M31s in fase di sviluppo con 64 e 128GB di memoria

Purtroppo le attività in India di Samsung hanno subito un duro colpo quando, a causa della diffusione del coronavirus, anche il governo indiano ha dovuto decretare il lockdown. Recentemente in India si sono allentate alcune restrizioni e il colosso sudcoreano ha ricominciato le sue attività. Sembra comunque che Samsung non si sia del tutto fermata ma abbia continuato a progettare due nuovi smartphone: Galaxy M51 e il Galaxy M31s. Questi due dispositivi con numeri di modello SM-M515F e SM-M317F andranno ad ampliare la serie Galaxy M e pare arriveranno prima nel mercato indiano.

Galaxy M51 e M31s in fase di sviluppo

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare del Galaxy M51. Un paio di mesi fa i rendering a 360 gradi di questo telefono erano trapelati online ma la legittimità era sembrata dubbia, in particolare perché mostravano il dispositivo con due serie di bilancieri del volume. Inoltre, all’epoca ancora non sapevamo se il dispositivo sarebbe stato un Galaxy M51 o un Galaxy M41 ora, invece, possiamo confermare che sarà M51.

Questo ha senso: l’M51 sarà probabilmente un Galaxy A51 rinominato con alcune modifiche hardware e di design (come una batteria enorme), proprio come il Galaxy M30 dell’anno scorso ha condiviso molte delle sue funzionalità con il Galaxy A50. Quello che possiamo dedurre dai rendering emersi è la presenza di una tripla fotocamera posteriore con LED flash inseriti in un modulo di forma rettangolare e un sensore impronte digitali sempre nel lato posteriore.

Sfortunatamente, al momento non abbiamo informazioni sulle schede tecniche del Galaxy M51 o del Galaxy M31s. Tutto quello che ci è stato detto è che sono in fase di sviluppo con 128 GB di spazio di archiviazione, anche se una variante da 64 GB potrebbe essere presentata in seguito, in particolare per i Galaxy M31s. M31s potrebbe essere una versione aggiornata del Galaxy M31 che è arrivato nel mercato italiano solo qualche giorno fa.

Fonte Sammobile