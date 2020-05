Galaxy M51 e Galaxy M31s avranno fotocamera principale da 64 MP

Samsung sta preparando il lancio di vari smartphone sia della serie Galaxy A che Galaxy serie M. Il Galaxy M01 e il Galaxy M11 dovrebbero essere lanciati agli inizi di giugno, ma la società coreana ha in programma di lanciare anche altri smartphone della serie Galaxy M: come il Galaxy M51. Sebbene non si sappia molto su questo dispositivo, alcune specifiche tecniche sono trapelate insieme ad una possibile data di lancio.

Galaxy M51 e Galaxy M31: specifiche tecniche

In precedenza, avevamo riferito esclusivamente che il Galaxy M51 era essenzialmente un Galaxy A51 rinominato con alcune modifiche al design e all’hardware. Secondo un nuovo rapporto, l’M51 sarebbe dotato di una configurazione a quattro telecamere con un sensore di immagine ISOCELL Bright GW1 da 64 MP. Per ora Samsung ha comunicato che lancerà lo smartphone a luglio 2020 partendo dal mercato indiano ma le tempistiche potrebbero variare in base allo sviluppo della situazione coronavirus in corso in India. Anche il Galaxy A51 è dotato di una configurazione quad-camera, ma utilizza un sensore primario da 48 MP. Secondo diverse indiscrezioni il Galaxy M51, numero di modello SM-M515F, avrà una variante con 128 GB di memoria interna e un sensore di impronte digitali in-display.

Per quanto riguarda il Galaxy M31s (numero di modello SM-M317F) sappiamo solo che il dispositivo è in fase di sviluppo e che il lancio è previsto entro la fine dell’anno. Sembra che anche il dispositivo arriverà con una configurazione con quattro fotocamere e il sensore principale sarà da 64 MP. Simile al Galaxy M51, il Samsung Galaxy M31s è dotato di un sensore di impronte digitali in-display e avrà 128 GB di memoria.

Per ora non si conoscono altre informazioni sul Galaxy M31s e sul Galaxy M51 e dovremo aspettare le loro versioni ufficiali per avere ulteriori specifiche.

Fonte Sammobile