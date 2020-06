Galaxy M41 primo smartphone con display OLED di un’azienda esterna

Sono passati tre mesi da quando sono emerse le prime indiscrezioni in merito al nuovo Samsung Galaxy M41 e finalmente in questi giorni abbiamo un nuovo aggiornamento riguardo il prossimo smartphone entry level di Samsung. Nonostante sia un prodotto di fascia bassa, ora sembra che il dispositivo segnerà un’importante pietra miliare per il gigante tecnologico sudcoreano. Il Galaxy M41 potrebbe essere il primo telefono Samsung con un pannello OLED fornito da un’azienda diversa rispetto Samsung (Display).

Il fornitore per questi display OLED dovrebbe essere la China Star Optoelectronics Technology (CSOT) di TCL. Esperti del settore affermano che Samsung ha già deciso di utilizzare questi display anche se è ancora in fase di campionamento di alcuni moduli alternativi realizzati da BOE, un altro importante produttore di pannelli cinese

Galaxy M41: avrà display OLED di fornitore cinese

Secondo indiscrezioni in circolazone, il display destinato al Galaxy M41 presenta una diagonale da 6,67 pollici con supporto per risoluzioni FHD + fino a 2.340 per 1.080 pixel, il che equivale alle consolidate proporzioni 19,5: 9 di Samsung. Per avere un’idea più chiara, si tratterebbe degli stessi display OLED realizzati in CSOT e già adottati da Xiaomi Mi 10 e Motorola Edge all’inizio di quest’anno.

Le ragioni di questa decisione sono sicuramente di tipo economico e strategico. Così facendo Samsung Display potrà concentrarsi nella produzione di schermi per dispositivi di fascia alta, come i prossimi Galaxy Note 20 o su alcuni dei prossimi iPhone 12. Allo stesso tempo Samsung Electronics avrà il vantaggio di un approvvigionamento a costi inferiori per i suoi dispositivi di fascia più bassa. Questo sembra essere il primo step verso una nuova epoca: la posizione dominante di Samsung Display nel mercato dei display OLED potrebbe essere intaccata dalle alternative cinesi.

Il Galaxy M41 dovrebbe essere ufficiale nel giro di pochi mesi e non sappiamo ancora se questa scelta di utilizzare display di CSOT sarà una decisione isolata o se Samsung prenderà la stessa decisione anche per altri dispositivi.

Fonte Sammobile