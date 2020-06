Samsung Galaxy M41 è stato annullato, l’M51 prenderà il suo posto

Le prime indiscrezioni sul Galaxy M41 risalgono alla fine dello scorso anno: sul dispositivo sappiamo che sarà il sequel del Galaxy M40 rilasciato nel 2019 e abbiamo avuto modo di vedere immagini e presunti rendering CAD.

In questi giorni, in merito al Galaxy M41 stanno girando diverse indiscrezioni. Finora Samsung Display ha sempre fornito i pannelli OLED negli smartphone Samsung, tuttavia si diceva che il Galaxy M41 sarebbe stato il primo smartphone con un pannello OLED proveniente da un fornitore di terze parti, la China Star Optoelectronics Technology di TCL. Secondo quanto riferito da media coreani, in questi giorni Samsung avrebbe rinunciato a quest’idea e avrebbe deciso di interrompere lo sviluppo dell’M41.

Galaxy M41 annullato a favore del Galaxy M51

Secondo un rapporto della Corea del Sud, Samsung ha smesso di lavorare sul Galaxy M41, che era stato progettato per utilizzare un pannello OLED dell’azienda China Star Optoelectronics Technology. Il rapporto prosegue menzionando che la società ha deciso di cancellare l’M41 a favore del Galaxy M51. Sappiamo dal mese scorso che il Galaxy M51 è ora in fase di sviluppo. I dettagli sulle sue specifiche sono limitati in questo momento, ma sospettiamo che sarà sostanzialmente un Galaxy A51 rinominato con alcune modifiche al design e all’hardware. Questo dispositivo seguirà la stessa strategia del Galaxy M30 che condivideva molti dei suoi dettagli con il Galaxy A50.

Samsung ha considerato anche i pannelli cinesi per il Galaxy M51 ma questi non hanno soddisfatto i requisiti di qualità, motivo per cui Samsung Display continuerà ad essere il fornitore ufficiale. Recenti rapporti hanno suggerito che Samsung sta cercando di procurarsi pannelli cinesi per i suoi smartphone per provare a ridurre i costi. Si era pensato a questa possibilità per il Galaxy S21, ma si ritiene che Samsung abbia rinunciato all’idea poiché i pannelli BOE non erano buoni come quelli di Samsung Display.

Fonte Sammobile