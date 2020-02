Galaxy M31 è ufficiale con quad-camera da 64 MP, batteria da 6000 mAh

Già da diverse settimane circolavano notizie e indiscrezioni in merito al nuovo Galaxy M31. Finalmente Samsung ha ufficializzato il successore del Galaxy M30 in India, ma pensiamo che a breve possa essere commercializzato anche in Europa. Il Galaxy M31 è un nuovo smartphone di fascia media che offre miglioramenti sia a livello software che a livello della fotocamera.

Il dispositivo sarà disponibile in India a partire dal 5 marzo ma non abbiamo ancora notizie ufficiali sul suo arrivo nel nostro continente.

Samsung Galaxy M31: scheda tecnica

Il Galaxy M31 si presenta con un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD +. Il lettore di impronte digitali si trova sul retro. Il nuovo Galaxy mantiene il processore octa-core Exynos 9611 del Galaxy M30. Il telefono arriverà nel mercato in due varianti di archiviazione: 64 GB e 128 GB. Entrambe le opzioni utilizzano 6 GB di RAM LPDDR4x e chip di archiviazione UFS 2.1. C’è uno slot per schede microSD dedicato per l’espansione della memoria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il telefono presenta una quadrupla fotocamera sul retro nel layout ad L rovesciata. Le fotocamere presenti sono: sensore da 64 MP (1 / 1,7 pollici) con apertura F1,8, fotocamera grandangolare da 12 MP (apertura F2.2), una fotocamera macro da 5 MP (apertura F2.4) e una fotocamera da 5 MP con sensore di profondità (apertura F2.2).

Nella parte anteriore, il Galaxy M31 ha una fotocamera da 32 MP (apertura F2.2). Il telefono può registrare video 4K a 30 fps utilizzando sia la fotocamera frontale che le posteriori.

Per la prima volta, Samsung introduce la modalità notturna dedicata su uno smartphone Galaxy serie M.

Samsung Galaxy M31 sarà disponibile in due colori: Ocean Blue e Space Black.

Il telefono eseguirà Android 10 con One UI Core 2.0. Come il Galaxy M30 sarà alimentato da una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.

Le vendite partiranno dall’India il prossimo 5 marzo con un prezzo di circa circa 204€ per la variante da 64 GB e di 217€ per la variante da 128 GB.

Fonte Sammobile