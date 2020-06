Galaxy M01s arriverà con una batteria da 4.000 mAh

La settimana scorsa abbiamo parlato del nuovo Galaxy M01s che aveva ricevuto la certificazione BIS, Bureau of Indian Standards, rivelando che il dispositivo sarà dual SIM e arriverà con 3 GB di RAM. Il telefono è apparso anche nel database di Geekbench annunciando che, a differenza dello Snapdragon 439 che si trova all’interno del Galaxy M01, M01s avrà il chipset MediaTek Helio P22. Da nuove indiscrezioni, inoltre, sembra che il telefono sarà dotato di 32 GB di spazio di archiviazione integrato. Ci si aspettava, infine, che il dispositivo potesse disporre di una batteria di capacità superiore rispetto al Galaxy M01 e così sembra proprio che sarà.

Galaxy M01s: nuove indiscrezioni

Il Galaxy M01s ha superato la certificazione di sicurezza della batteria TÜV Rheinland in Giappone, rivelando che sarà presente una batteria da 3.900 mAh, simile al Galaxy M01. L’elenco conferma inoltre che il dispositivo non supporterà la funzione di ricarica rapida. Purtroppo nessun’altra informazione riguardante le specifiche del dispositivo compare in questa certificazione.

Lo smartphone entry-level aveva anche superato era anche comparso nel sito di certificazione Wi-Fi il mese scorso annunciando che avrebbe avuto in esecuzione Android 9.0. Tuttavia, sapendo che il Galaxy M01 è stato lanciato di recente con Android 10 è possibile che Samsung lanci anche l’M01s con Android 10 e One UI 2. Il telefono sarà inoltre disponibile in due opzioni di colore: blu e grigio. I dettagli su altre specifiche di questo nuovo dispositivo Samsung sono scarsi in questo momento, ma dato il numero di certificazioni ottenute, pensiamo che l’arrivo sul mercato possa essere davvero imminente.

Fonte Sammobile