Galaxy M01 è in arrivo con 32GB di archiviazione e SoC Qualcomm

Vi possiamo rivelare una notizia esclusiva su un nuovo smartphone Samsung Galaxy M. Il nuovo dispositivo è attualmente in fase di sviluppo e sarà chiamato Galaxy M01. In sostanza, è l’equivalente “M” della Galaxy A01 e possiamo dire con molta probabilità che sia in fase di sviluppo per India, Sri Lanka, Nepal e Russia.

Le indiscrezioni in circolazione rivelano che il modello base Galaxy M01 avrà 32 GB di spazio di archiviazione, che presumibilmente sarà espandibile tramite microSD. Nei mercati in cui il dispositivo sarà in vendita, pare che gli acquirenti potranno scegliere tra tre opzioni di colore: nero, blu e rosso.

Samsung Galaxy M01

Per il momento, non abbiamo dettagli specifici sul chipset, ma sappiamo che un avrà in dotazione un chipset Qualcomm, secondo un’indiscrezione condivisa Geekbench. Lo smartphone ha il numero di modello SM-M015G nel database e viene indicato come avere una scheda madre “QC_Reference_Phone”, a dimostrazione del fatto che il dispositivo è in fase di sviluppo.

Tuttavia, non è chiaro esattamente quale chipset Qualcomm avrà il Galaxy M01. Il chipset ha la stessa descrizione in Geekbench dello Snapdragon 439 che alimenta il Galaxy A01 e avrebbe senso che entrambi questi dispositivi economici condividessero lo stesso SoC. Secondo le informazioni emerse, la scheda tecnica di Galaxy M01 includerà inoltre 3GB di memoria RAM e un sistema operativo Android 10 con personalizzazione software Samsung One UI.

Qualunque sia il caso per il prodotto finale, tieni presente che i dati presenti nel benchmark, a questo punto, non sono molto rivelatori dello sviluppo del telefono.

Non abbiamo alcun dettaglio sulla dimensione dello schermo, ma probabilmente rimarrà intorno al segno da 6,4 pollici come il Galaxy M10 e M10s.

Fonte Sammobile