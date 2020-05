Galaxy Fold Lite avrà un display più piccolo e resistente all’acqua

Dal lancio di Galaxy Fold, Samsung ha lavorato su vari smartphone pieghevoli. La società ha lanciato Galaxy Z Flip all’inizio di quest’anno e secondo quanto riferito ha in programma di lanciare Galaxy Fold 2 nel terzo trimestre 2020. Si dice anche che la casa coreana lancerà ben due nuovi pieghevoli: il Galaxy Fold 2 e il Galaxy Fold Lite, una versione più economica di Galaxy Fold con un mix di diversi componenti hardware degli anni passati (2018 , 2019 e 2020). Un nuovo brevetto depositato qualche giorno fa dall’azienda rivela che è allo studio un design del telefono pieghevole che presenta un display con cover molto più piccola e water resistant.

Galaxy Fold Lite avrà piccolo display resistente all’acqua

Si dice che Samsung abbia intenzione di lanciare una versione economica del Galaxy Fold chiamata Galaxy Fold Lite. Secondo quanto riferito, il dispositivo presenterà 4G LTE, uno schermo interno, un piccolo display esterno, un corpo in alluminio e vetro e memoria interna da 256 GB. La scorsa settimana Samsung sembra aver depositato un brevetto proprio per questo nuovo dispositivo. Come dai disegni riportati, il telefono pieghevole sembra avere uno schermo all’interno e un sottile schermo all’esterno. A causa delle proporzioni del display di copertina, pensiamo che questo potrebbe essere utilizzato solo per controllare le notifiche e rispondere alle chiamate.

Sembra esserci una configurazione a doppia fotocamera all’interno di un notch nello schermo principale, simile all’originale Galaxy Fold. Sul retro, il telefono pieghevole sembra disporre di una configurazione a tripla fotocamera e uno di quei sensori potrebbe essere un obiettivo con zoom ottico in stile periscopio. Il disegno mostra anche un lettore di impronte digitali montato lateralmente, altoparlanti stereo e una porta USB di tipo C. Il brevetto rivela anche che il telefono potrebbe avere un grado di protezione IP per resistenza alla polvere e all’acqua. Nessuno dei telefoni pieghevoli lanciati finora ha design resistenti alla polvere e all’acqua: se Samsung metterà nel mercato un telefono pieghevole con queste caratteristiche potrebbe essere davvero una bellissima novità.

Fonte Sammobile