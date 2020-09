Galaxy Fold 2, ufficiale il nuovo smartphone pieghevole: Samsung ha migliorato tutti gli aspetti

Samsung Galaxy Z Fold 2 è finalmente ufficiale. Il nuovo smartphone pieghevole è il terzo realizzato da Samsung nell’ultimo anno, dopo il Galaxy Fold lanciato nel 2019 e il successivo Galaxy Z Flip.

Il Galaxy Z Fold 2 viene fornito con una serie di aggiornamenti rispetto ai due precedenti “foldable”. L’impressione è che il colosso di Seul abbia voluto integrare le caratteristiche migliori dei due telefoni in questo smartphone pieghevole di terza generazione: è ancora presto per dirlo, ma stavolta sembra che Samsung abbia fatto tutto per bene.

“Con il lancio del Samsung Galaxy Z Fold 2, abbiamo ascoltato attentamente il feedback degli utenti per assicurarci di apportare miglioramenti significativi all’hardware, sviluppando anche nuove innovazioni per migliorare l’esperienza dell’utente”, ha affermato il capo di Samsung Mobile, il Dr. TM Roh, in una dichiarazione. “Ulteriormente rafforzati dalle nostre partnership leader del settore con Google e Microsoft, stiamo rimodellando e ridefinendo le possibilità dell’esperienza dei dispositivi mobili”, ha poi aggiunto.

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione One UI 2.5. Il display è un Dynamic AMOLED Infinity-O pieghevole da 7,6 pollici full-HD + (1.768×2.208 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e proporzioni 22,5: 18. Il display esterno è invece un Super AMOLED Infinity Flex da 6,2 pollici con risoluzione 816×2,260 pixel e proporzioni 25: 9.

Lo smartphone ha un processore Qualcomm Snapdragon 865+ octa-core, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, non espandibile tramite scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, il Samsung Galaxy Z Fold 2 si presenta con una tripla fotocamera posteriore che ospita un sensore da 12 megapixel con obiettivo f / 1.8, insieme al supporto della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). La configurazione della fotocamera include anche un sensore da 12 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.2 e un sensore da 12 megapixel con un teleobiettivo f / 2.4, con supporto alla registrazione video 4K e video al rallentatore a 960 fps.

Sul davanti, il Samsung Galaxy Z Fold 2 è inoltre dotato di una fotocamera da 10 megapixel sia sullo schermo di copertura che sul display principale con obiettivo f / 2.2. Le opzioni di connettività sul Samsung Galaxy Z Fold 2 includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, UWB (banda ultra larga) e una porta USB di tipo C.

Per evitare i problemi che hanno interessato il Galaxy Fold, Samsung afferma di aver riprogettato la cerniera del Galaxy Z Fold 2 con uno “sweeper” dedicato che rende più semplice la pulizia di polvere e detriti grazie all’utilizzo di fibre elastiche. Inoltre, il nuovo smartphone ha un meccanismo CAM che consente l’apertura da più angolazioni, simile a quanto visto con il Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è infine equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida, la ricarica wireless e la Wireless PowerShare. Stando a quanto affermato dalla società sudcoreana, il telefono viene lanciato sul mercato nelle opzioni di colore Mystic Black e Mystic Bronze a partire dal 18 settembre. Samsung Galaxy Z Fold 2 sarà venduto in 40 mercati in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma dovrebbe essere inferiore a quello dei predecessori.

Fonte Gadgets360